Ex novio de Ángela Aguilar desata polémica con nueva canción ¿dedicada a ella?

Gussy Lau, ex novio de Ángela Aguilar, desató una nueva polémica en redes sociales luego de darse a conocer que estrenaría una canción que los fans creen que está dedicada a la esposa de Christian Nodal.
Compuesta por Lau, con quien Ángela aparece en las fotos íntimas filtradas en 2022, la canción “Qué ganas” es interpretada por Giovanni Ayala (también co-autor del tema) y Gerardo Coronel y estará disponible el 21 de agosto.
Gussy Lau dedica nueva canción a Ángela Aguilar, aseguran los fans
Debido al adelanto que Gerardo Coronel y Giovanni Ayala publicaron del tema “Qué ganas” en redes sociales, se desató la polémica entre sus seguidores, quienes al darse cuenta que uno de los autores de la canción es Gussy Lau, ex novio de Ángela Aguilar, de inmediato señalaron que la letra parecía estar dedicada a la esposa de Christian Nodal, quien es —hasta ahora— la ex pareja conocida del compositor.
Y es que una de las frases de la canción dice: “Qué ganas de marcarle a mi ex, quítenme el cel de una vez, porque voy a arrepentirme”, lo que dio pie a que los usuarios de redes sociales dedujeran que podría tratarse de un mensaje dirigido a Ángela.
‘Qué ganas’: esto dice la letra de la canción de Gussy Lau que parecería estar dedicada a Ángela Aguilar
Por irónico que parezca, Gussy Lau ha sido ganador de dos premios Latin Grammy en la categoría de Canción Regional Mexicana por temas que grabó Christian Nodal, esposo de la ex novia de Lau, Ángela Aguilar.
Se trata de “No te contaron mal” y “Aquí abajo”, ganadoras en 2019 y 2021, respectivamente, reconocimientos que compartió en ambos casos con Edgar Barrera y el propio Nodal.
En este sentido, las canciones de Gussy Lau parecen estar irremediablemente ligadas al universo de losAguilar y Christian Nodal y, quizá por ello, sus seguidores consideran que “Qué ganas” habla, precisamente de las ganas que tiene de comunicarse con Ángela. ¿Será? Veamos lo que dice la canción en el adelanto que se dio a conocer.
“Qué ganas de marcarle a mi ex, quítenme el cel de una vez, porque voy a arrepentirme. Qué ganas de tomar pero su mano, porque andando bueno y sano, ni en pintura la quiero ver. Ya fuera para que la hubiera… dejado de querer. Qué ganas de no tener ganas… de querer volver”.
¿Qué pasó con Gussy Lau tras el escándalo de las fotos filtradas con Ángela Aguilar?
René Alberto Lau Ibarra, conocido como Gussy Lau, nació en Sinaloa el 6 de junio de 1988 y es un compositor y colaborador de Pepe Aguilar, a quien le han grabado canciones artistas del regional mexicano como Carin León y el propio Christian Nodal.
El nombre de Gussy Lau comenzó a sonar en 2022 cuando se filtraron fotos en las que aparecía besando a Ángela Aguilar, lo que confirmó su relación sentimental y resaltó la diferencia de edad entre ellos, ya que Lau es 15 años mayor que Ángela.
Tras el escándalo causado por las imágenes, la relación de Gussy Lau y Ángela Aguilar terminó y él continuó colaborando con Pepe Aguilar por obligaciones contractuales, aunque en aquel momento aseguró que ya no había un vínculo personal entre ellos.
En 2024, cuando Ángela y Nodal confirmaron su relación, las redes sociales de Gussy Lau estuvieron bajo los reflectores cuando en la sección de Historias de su cuenta de Instagram el compositor publicó dos canciones de su autoría que hicieron pensar a sus seguidores que se trataban de indirectas a su ex novia; tal y como sucede en la actualidad con el tema “Qué ganas”.
En aquella ocasión, Lau habría usado “¿Qué se siente?” y “Nada que ver” como reacción al sorpresivo enamoramiento de la menor de la dinastía Aguilar y su futuro esposo, Christian Nodal.