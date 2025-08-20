Ex novio de Ángela Aguilar desata polémica con nueva canción ¿dedicada a ella?

‘Qué ganas’: esto dice la letra de la canción de Gussy Lau que parecería estar dedicada a Ángela Aguilar

Por irónico que parezca, Gussy Lau ha sido ganador de dos premios Latin Grammy en la categoría de Canción Regional Mexicana por temas que grabó Christian Nodal, esposo de la ex novia de Lau, Ángela Aguilar.

En 2022, los Aguilar enfrentaron la polémica por la relación sentimental y las fotos filtradas de Ángela y Gussy Lau (Gustavo Caballero)

Se trata de “No te contaron mal” y “Aquí abajo”, ganadoras en 2019 y 2021, respectivamente, reconocimientos que compartió en ambos casos con Edgar Barrera y el propio Nodal.

En este sentido, las canciones de Gussy Lau parecen estar irremediablemente ligadas al universo de los Aguilar y Christian Nodal y, quizá por ello, sus seguidores consideran que “Qué ganas” habla, precisamente de las ganas que tiene de comunicarse con Ángela. ¿Será? Veamos lo que dice la canción en el adelanto que se dio a conocer.

Aseguran que Gussy Lau escribió "Qué ganas" con dedicatoria para Ángela Aguilar (Instagram / Gussy Lau)

“Qué ganas de marcarle a mi ex, quítenme el cel de una vez, porque voy a arrepentirme. Qué ganas de tomar pero su mano, porque andando bueno y sano, ni en pintura la quiero ver. Ya fuera para que la hubiera… dejado de querer. Qué ganas de no tener ganas… de querer volver”.