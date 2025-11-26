Richard Branson, multimillonario británico, anuncia la muerte de su esposa, Joan Templeman, a los 80 años

Richard Branson, multimillonario británico, anuncia la muerte de su esposa

Joan, que tenía 80 años, era "la compañera, amiga, madre y abuela más maravillosa que pudiéramos haber deseado", escribió Branson en un texto de homenaje publicado en la web de Virgin.

Branson y Templeman se habían casado en 1989 y tenían dos hijos y cinco nietos.

La pareja tuvo una tercera hija, que murió al poco tiempo de nacer.

"Era mi mejor amiga, mi pilar, mi luz, mi mundo", escribió Branson, de 75 años, en Instagram, sin dar a conocer las causas del fallecimiento.

"Suelo formarme una opinión sobre alguien en los 30 segundos siguientes a nuestro encuentro, y me enamoré de Joan en cuanto la vi", contó en 2020.

Templeman trabajaba entonces en un comercio de antigüedades. Era "una escocesa con los pies en la tierra, y comprendí rápidamente que no se dejaría impresionar por mis payasadas habituales", explicaba el empresario.

Richard Branson y Joan Templeman (Getty Images)

Branson se había casado antes, en 1972, con la estadounidense Kristen Tomassi, de la que se divorció en 1979 y con la que no tuvo hijos.

El magnate, que fue nombrado caballero por la reina Isabel II, amasó su primera fortuna fundando en 1970 un negocio de venta por correo de discos.