¿Para evitar más polémicas o por respeto a su familia? Pepe Aguilar habría evitado que su hijo Emiliano participara en la próxima edición de La Casa de los Famosos que Telemundo transmite en Estados Unidos, y fuera a “hacer payasadas” al reality show, según indican versiones.
Pepe Aguilar evitó que su hijo Emiliano ‘hiciera payasadas’ en reality, aseguran
Pepe Aguilar evitó que su hijo Emiliano entrara a 'La Casa de los Famosos', aseguran
De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la productora Endemol, responsable de La Casa de los Famosos México y La Casa de los Famosos Telemundo, habría buscado a Emiliano Aguilar para sumarse como participante de la siguiente emisión del reality que se transmitirá en Estados Unidos.
Sin embargo, aseguró que Pepe Aguilar bloqueó a su hijo para evitar que formara parte del programa. “La producción en Endemol para Telemundo, que arranca en enero, habría fichado a Emiliano Aguilar como figura para la próxima temporada”, dijo Ceriani en su canal de Youtube. “Y le hubieran pagado una lana enorme a Emiliano que lo necesita”, aseguró.
Según el conductor, la empresa se comunicó directamente con Pepe Aguilar para conocer su postura sobre la participación de su primogénito en el programa, pero la respuesta del cantante habría sido contundente.
De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la producción de La Casa de los Famosos para Estados Unidos tiene o tenía en la mira a Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, pero consultaron primero con el cantante para conocer su opinión al respecto, dado que entre ellos hay un distanciamiento que se ha vuelto cada vez más mediático.
Ceriani afirmó que el intérprete de “Por mujeres como tú” habría pedido que no siguieran adelante con la propuesta para su hijo por respeto para su familia.
“Si ustedes respetan la memoria de don Antonio Aguilar, si ustedes respetan a este servidor, Pepe Aguilar, y mi trayectoria, no se les ocurra meter a mi hijo en ese reality a hacer payasadas en ese circo”, habrían sido las palabras del papá de Ángela Aguilar.
De esta forma, Pepe Aguilar habría “bloqueado” a su hijo Emiliano y, de paso, habría evitado que de llegar a ser parte del reality show pudiera valerse de la tensa relación que mantienen (a la distancia) como estrategia dentro del programa, con mayores consecuencias mediáticas para la dinastía Aguilar.
Este nuevo episodio se suma a las tensiones que en los últimos meses se han señalado entre Pepe Aguilar y Emiliano, quien estuvo en prisión en 2017 tras ser detenido en Estados Unidos acusado de tráfico de personas.
Aunque el joven recuperó su libertad en 2019 y ha tratado de rehacer su vida, la relación con su progenitor no ha sido del todo cercana.
La tensión que se vive entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano es cada vez mayor
La supuesta negativa de Pepe Aguilar a la posibilidad de ver a su hijo Emiliano Aguilar en el exitoso y polémico reality show revive las diferencias públicas entre ambos.
En los últimos días, Pepe Aguilar enfrentó críticas tras hablar públicamente sobre su separación de Carmen Treviño, lo que provocó una fuerte reacción de su hijo, quien lo acusó de revictimizar a su mamá y de haber sido un padre ausente.
La tensión aumentó con una publicación en la cuenta del perro de la familia Aguilar, interpretada como burla hacia Emiliano, y que fue eliminada tras generar controversia.
El hermano de Ángela Aguilar también compartió una supuesta conversación con Christian Nodal, en la que intercambiaban insultos, mientras Pepe publicó un video familiar con Nodal y sus hijos, visto como una indirecta.
Aunque la familia Aguilar guarda silencio oficial, las redes sociales han sido el escenario de respuestas veladas y creciente división entre ambas partes.
Con información de Agencia México