Pepe Aguilar evitó que su hijo Emiliano ‘hiciera payasadas’ en reality, aseguran

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la producción de La Casa de los Famosos para Estados Unidos tiene o tenía en la mira a Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, pero consultaron primero con el cantante para conocer su opinión al respecto, dado que entre ellos hay un distanciamiento que se ha vuelto cada vez más mediático.

Ceriani afirmó que el intérprete de “Por mujeres como tú” habría pedido que no siguieran adelante con la propuesta para su hijo por respeto para su familia.

“Si ustedes respetan la memoria de don Antonio Aguilar, si ustedes respetan a este servidor, Pepe Aguilar, y mi trayectoria, no se les ocurra meter a mi hijo en ese reality a hacer payasadas en ese circo”, habrían sido las palabras del papá de Ángela Aguilar.

Pepe Aguilar y sus hijos Emiliano y Leonardo Aguilar (Instagram)

De esta forma, Pepe Aguilar habría “bloqueado” a su hijo Emiliano y, de paso, habría evitado que de llegar a ser parte del reality show pudiera valerse de la tensa relación que mantienen (a la distancia) como estrategia dentro del programa, con mayores consecuencias mediáticas para la dinastía Aguilar.

Este nuevo episodio se suma a las tensiones que en los últimos meses se han señalado entre Pepe Aguilar y Emiliano, quien estuvo en prisión en 2017 tras ser detenido en Estados Unidos acusado de tráfico de personas.

Emiliano Aguilar (Instagram / Emiliano Aguilar)

Aunque el joven recuperó su libertad en 2019 y ha tratado de rehacer su vida, la relación con su progenitor no ha sido del todo cercana.