La actriz, confesó que actualmente está “aguantando”, describiendo el proceso como complejo, pero dejando claro que se mantiene fuerte.
Nicole Kidman habla por primera vez de su divorcio de Keith Urban
Durante el verano pasado, la pareja comenzó a vivir por separado, presagiando lo que, meses después, se convertiría en la decisión definitiva de terminar con una relación de 19 años.
Durante la conversación, Nicole Kidman reveló que el rodaje de la secuela de Practical Magic, realizado en Londres durante el verano pasado, fue un refugio emocional importante en momentos difíciles. Compartió que trabajar con compañeras como Sandra Bullock, Joey King y Maisie Williams le brindó el apoyo y la contención que necesitaba.
Asimismo, Nicole destacó la importancia de sus hijas; Sunday Rose Kidman‑Urban y Faith Margaret Kidman‑Urban, como su mayor ancla emocional. En un momento de cambio, ellas representan su motor para seguir adelante y reconstruir una nueva normalidad.
En la conversación, Kidman reconoció que atravesar una separación implica dolor y vulnerabilidad, pero también crecimiento: “He vivido mucho, he sobrevivido mucho”, reflexionó, dejando entrever su deseo de transformar la experiencia en aprendizaje.
Diferencias ideológicas; otro motivo en la ruptura de Nicole Kidman y Keith Urban
La separación entre Nicole Kidman y Keith Urban no solo se explica por la distancia física y los compromisos laborales que los mantuvieron separados por largos periodos: según fuentes cercanas, las marcadas diferencias políticas entre ambos podrían haber sido un factor decisivo en su ruptura.
Se menciona que en su entorno se vivían “conversaciones acaloradas”, sobre todo tras la reciente presentación de Urban en una mansión vinculada al presidente Donald Trump, un evento que, presuntamente, evidenció la incompatibilidad ideológica entre la pareja.
Aunque la demanda de divorcio ya fue presentada formalmente por Kidman, y los medios inicialmente habían apuntado a una creciente falta de intimidad y a los rumores de distanciamiento como causas principales, este nuevo elemento agrega más sentido a a la compleja crisis que desencadenó el fin de su matrimonio tras 19 años juntos.