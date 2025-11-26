Nicole Kidman habla por primera vez de su divorcio de Keith Urban

Durante el verano pasado, la pareja comenzó a vivir por separado, presagiando lo que, meses después, se convertiría en la decisión definitiva de terminar con una relación de 19 años.

Durante la conversación, Nicole Kidman reveló que el rodaje de la secuela de Practical Magic, realizado en Londres durante el verano pasado, fue un refugio emocional importante en momentos difíciles. Compartió que trabajar con compañeras como Sandra Bullock, Joey King y Maisie Williams le brindó el apoyo y la contención que necesitaba.

Keith Urban cambió la letra de una canción dedicada a Nicole Kidman en pleno concierto. (Getty Images)

Asimismo, Nicole destacó la importancia de sus hijas; Sunday Rose Kidman‑Urban y Faith Margaret Kidman‑Urban, como su mayor ancla emocional. En un momento de cambio, ellas representan su motor para seguir adelante y reconstruir una nueva normalidad.

En la conversación, Kidman reconoció que atravesar una separación implica dolor y vulnerabilidad, pero también crecimiento: “He vivido mucho, he sobrevivido mucho”, reflexionó, dejando entrever su deseo de transformar la experiencia en aprendizaje.

