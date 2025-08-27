Nodal debuta como jinete con su nueva maestra: Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se convierte en la maestra de equitación de Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar demostraron nuevamente que su relación atraviesa un gran momento. Recientemente, el cantante sonorense compartió en redes sociales una serie de videos en los que se le ve tomando clases de equitación junto a Ángela, quien no solo lo acompañó, sino que fue su instructora personal, aprovechando su experiencia en el deporte ecuestre.

Ángela y Nodal practicaron equitación en el rancho de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. (Instagram)

La pareja disfrutó de una tarde tranquila en El Soyate, el emblemático rancho ubicado en Tayahua, Zacatecas, que perteneció a los abuelos paternos de Ángela Aguilar, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Por otro lado, Ángela también compartió en su cuenta de Instagram varios momentos del día, incluyendo fotos y videos donde aparece montando a caballo junto a Nodal. En una de las imágenes escribió: “Mi alumno favorito”.

Ángela Aguilar le da clases de equitación a Christian Nodal. (Instagram)

Cabe recordar que la hija de Pepe Aguilar no solo es una apasionada de la equitación, sino que también posee una destacada colección de caballos, lo que refuerza su conexión con esta tradición familiar.