Espectáculos

Nodal debuta como jinete con su nueva maestra: Ángela Aguilar

La cantante no solo conquista escenarios, sino también el corazón de su esposo Christian Nodal, a quien enseñó a montar a caballo durante su visita al rancho familiar en Zacatecas.
mié 27 agosto 2025 03:49 PM
angela-aguilar-practica-equitacion-con-nodal..jpg
Christian Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar compartieron un emotivo momento juntos: practicaron equitación, pero lo más especial fue que la intérprete de 'Qué agonía' asumió el rol de maestra, ya que es bien sabido que la cantante es experta en el deporte ecuestre.

Ángela Aguilar se convierte en la maestra de equitación de Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar demostraron nuevamente que su relación atraviesa un gran momento. Recientemente, el cantante sonorense compartió en redes sociales una serie de videos en los que se le ve tomando clases de equitación junto a Ángela, quien no solo lo acompañó, sino que fue su instructora personal, aprovechando su experiencia en el deporte ecuestre.

angela-nodal-practican-equitacion.png
Ángela y Nodal practicaron equitación en el rancho de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

La pareja disfrutó de una tarde tranquila en El Soyate, el emblemático rancho ubicado en Tayahua, Zacatecas, que perteneció a los abuelos paternos de Ángela Aguilar, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Por otro lado, Ángela también compartió en su cuenta de Instagram varios momentos del día, incluyendo fotos y videos donde aparece montando a caballo junto a Nodal. En una de las imágenes escribió: “Mi alumno favorito”.

angela-aguilar-enseña-nodal-equitacion.png
Ángela Aguilar le da clases de equitación a Christian Nodal.

Cabe recordar que la hija de Pepe Aguilar no solo es una apasionada de la equitación, sino que también posee una destacada colección de caballos, lo que refuerza su conexión con esta tradición familiar.

Ángela Aguilar y su amor por los caballos

Pasan las generaciones y la familia Aguilar sigue siendo sinónimo de talento, tradición y orgullo por la cultura mexicana. Hoy, ese legado musical recae en Leonardo y Ángela Aguilar, quienes no solo han heredado la voz y la disciplina artística de sus papás y abuelos, sino también el profundo vínculo con las tradiciones del rancho, en especial con los caballos.

Ángela no solo brilla en los escenarios más importantes de la música latina. Detrás de los reflectores, existe una pasión que la conecta directamente con sus raíces: su amor por los caballos.

sngela-aguilar-fan-de-los-caballos.jpg
Desde su infancia, Ángela Aguilar ha demostrado que es una amante de los caballos.

Desde que era una niña, la hija menor de Pepe Aguilar ha demostrado una profunda admiración y respeto por los equinos. Esta conexión no es casual. Su abuelo, Antonio Aguilar, no solo fue un ícono de la música mexicana, sino también un amante de la charrería y los espectáculos ecuestres. Esa herencia ha sido abrazada por Ángela, quien ha convertido a los caballos en parte esencial de su vida diaria y de sus presentaciones.

A través de videos y fotos compartidas en redes sociales, la cantante deja ver la naturalidad con la que convive con estos animales. Montando con destreza, acariciándolos o simplemente pasando tiempo en el rancho familiar, la joven cantante deja claro que su relación con los caballos va mucho más allá de lo estético.

