Luego de la reciente entrevista que Christian Nodal le dio a Adela Micha , el cantante y su esposa, Ángela Aguilar, reaparecieron en una actitud relajada y cercana. El pasado 16 de agosto fueron vistos paseando por Beverly Hills en una escena que contrastó notablemente con el clima de tensión que había rodeado a la pareja en días anteriores.
Ángela Aguilar y Nodal juntos tras la polémica: hacen shopping y comen en el restaurante favorito de Taylor Swift en LA
Ángela Aguilar y Nodal pasean por las calles de Beverly Hills
Una semana después de que Christian Nodal ofreciera una entrevista a Adela Micha —donde habló abiertamente sobre su relación con Ángela Aguilar, su separación de Cazzu y su papel como papá de Inti—, el cantante sonorense y la hija de Pepe Aguilar hicieron su primera aparición pública como pareja.
Fueron vistos caminando tomados de la mano por las calles de Los Ángeles. Durante el paseo, hicieron una parada en el reconocido restaurante italiano Cipriani, en Beverly Hills (uno de los favoritos de Taylor Swift y Shakira), y después recorrieron Maxfield y algunas tiendas de la zona. Aunque ambos se mostraron discretos, su presencia juntos dejó claro que la relación sigue firme, sin verse afectada por la entrevista ni por la atención mediática que generó.
Pepe Aguilar pasa tiempo con su familia en Beverly Hills
Tan solo dos días después de que Ángela Aguilar y Christian Nodal fueran captados en el restaurante Cipriani de Beverly Hills, Pepe Aguilar y su familia también visitaron el exclusivo lugar. En esta salida estuvieron presentes su esposa, Aneliz Álvarez, y sus hijos Aneliz y Leonardo Aguilar.
La reunión familiar no pasó desapercibida, especialmente por darse en medio de la intensa atención mediática que ha generado la relación de Ángela con Nodal. Sin embargo, en esta ocasión, la joven cantante no fue vista junto a su familia.
Nodal revela que hizo pública su relación con Ángela tras intento de extorsión
Durante la entrevista con Adela Micha, Christian Nodal confesó que tanto él como Ángela Aguilar se vieron forzados a hacer pública su historia de amor antes de lo planeado por el intento de extorsión por parte de una revista. Sin entrar en detalles sobre la publicación involucrada, Nodal confesó que recibieron presiones para confirmar el noviazgo, ya que el medio amenazaba con revelar la información de manera sensacionalista.
"Porque cuando nos casamos en Roma yo no le avisé al suegro ni nada. Ni ella a sus papás", dijo.
"Fue medio que obligatorio. Una revista tenía 560 fotos de nosotros... nosotros salimos con que teníamos una relación formal por la revista que tenía 560 fotos de nuestra boda espiritual. Me acuerdo que estamos en República Dominicana cuando le dimos la noticia al al suegro, porque él no entendía cómo estaba pasando todo eso", agregó.
"En ese en ese momento mi ex publicista, que estaba llevando toda esa relación, me pidió: "Oye, ya están saliendo videos de Roma, tenemos que aclarar porque va a aclarar alguien más... Por lo menos eso me comunicaron a mí", mencionó.