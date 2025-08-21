Ángela Aguilar y Nodal juntos tras la polémica: hacen shopping y comen en el restaurante favorito de Taylor Swift en LA

Ángela Aguilar y Nodal pasean por las calles de Beverly Hills

Una semana después de que Christian Nodal ofreciera una entrevista a Adela Micha —donde habló abiertamente sobre su relación con Ángela Aguilar, su separación de Cazzu y su papel como papá de Inti—, el cantante sonorense y la hija de Pepe Aguilar hicieron su primera aparición pública como pareja.

Fueron vistos caminando tomados de la mano por las calles de Los Ángeles. Durante el paseo, hicieron una parada en el reconocido restaurante italiano Cipriani, en Beverly Hills (uno de los favoritos de Taylor Swift y Shakira), y después recorrieron Maxfield y algunas tiendas de la zona. Aunque ambos se mostraron discretos, su presencia juntos dejó claro que la relación sigue firme, sin verse afectada por la entrevista ni por la atención mediática que generó.

Ángela Aguilar y Christiaan Nodal caminando por Beverly Hills. (Backgrid/The Grosby Group)

Pepe Aguilar pasa tiempo con su familia en Beverly Hills

Tan solo dos días después de que Ángela Aguilar y Christian Nodal fueran captados en el restaurante Cipriani de Beverly Hills, Pepe Aguilar y su familia también visitaron el exclusivo lugar. En esta salida estuvieron presentes su esposa, Aneliz Álvarez, y sus hijos Aneliz y Leonardo Aguilar.

La reunión familiar no pasó desapercibida, especialmente por darse en medio de la intensa atención mediática que ha generado la relación de Ángela con Nodal. Sin embargo, en esta ocasión, la joven cantante no fue vista junto a su familia.