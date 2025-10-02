La nueva aventura de los Derbez: nace Studio Drbz, una productora hecha en familia

Nace Studio Drbz, una productora hecha en familia

Eugenio Derbez, acompañado de su esposa Alesandra Eoslado y por sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo (la más pequeña de ellas, Aitana también estaba en el público) explicó que el estudio nace de la necesidad de crear, producir y distribuir contenidos propios, tanto en cine como en televisión y plataformas digitales.

Nace Studio Drbz, casa productora de la familia Derbez (Cortesía)

El este primer anuncio se adelantó que la casa productora desarrollará series, películas, podcast y demás contenidos enfocados a lo digital.

“Este estudio es un ejemplo de unión familiar, de apoyarnos y de crear juntos. Queremos que inspire a otras familias a hacer lo mismo. Queremos ser nuestros propios productores. La idea es desarrollar material con nuestra visión y luego llevarlo al mercado. Hoy el creador es el que manda”, señaló Derbez en este panel.