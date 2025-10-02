Publicidad

Espectáculos

La nueva aventura de los Derbez: nace Studio Drbz, una productora hecha en familia

Desde Madrid, los integrantes de la familia Derbez dieron el anuncio oficial de su nuevo proyecto en conjunto, la casa productora Studio Drbz.
jue 02 octubre 2025 09:27 PM
Nace Studio Drbz casa productora de la familia Derbez
Nace Studio Drbz, casa productora de la familia Derbez (Cortesía)

En el marco de la quinta edición de Iberseries & Platino Industria, la familia Derbez sorprendió a la prensa internacional al anunciar la creación de su propia casa productora: Studio Drbz, un proyecto que busca consolidar la unión artística y empresarial de una de las dinastías más queridas del entretenimiento latino.

Nace Studio Drbz, una productora hecha en familia

Eugenio Derbez, acompañado de su esposa Alesandra Eoslado y por sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo (la más pequeña de ellas, Aitana también estaba en el público) explicó que el estudio nace de la necesidad de crear, producir y distribuir contenidos propios, tanto en cine como en televisión y plataformas digitales.

Nace Studio Drbz casa productora de la familia Derbez
El este primer anuncio se adelantó que la casa productora desarrollará series, películas, podcast y demás contenidos enfocados a lo digital.

“Este estudio es un ejemplo de unión familiar, de apoyarnos y de crear juntos. Queremos que inspire a otras familias a hacer lo mismo. Queremos ser nuestros propios productores. La idea es desarrollar material con nuestra visión y luego llevarlo al mercado. Hoy el creador es el que manda”, señaló Derbez en este panel.

Nace Studio Drbz casa productora de la familia Derbez
Un proyecto que une talentos y comunidades

Durante la conferencia, cada integrante de la familia habló sobre cómo sus experiencias individuales suman al proyecto colectivo:

Vadhir Derbez subrayó que tras el éxito del reality De viaje con los Derbez entendieron que el público disfrutaba verlos trabajar juntos, lo que los motivó a dar este paso. “Cada uno de nosotros ha construido su camino individual, pero unir esas fuerzas nos permite crear algo más grande”, señaló el también cantante. Por su parte Aislinn Derbez destacó que “lo valioso es que cada uno tiene intereses y comunidades muy distintas. Al unirlas, tenemos un estudio lleno de riqueza y diversidad. Imagínense juntar la experiencia de mi papá con lo que cada uno hemos explorado: bienestar, comedia, música, cine… ese es el potencial de Studio Drbz.”

Nace Studio Drbz casa productora de la familia Derbez
Durante su intervención, José Eduardo Derbez compartió que “este estudio nos permite mostrar quiénes somos realmente y contar las historias que de verdad queremos contar.”

Studio Drbz: un puente entre familia y creatividad

Después de relatar cómo la primera tenproda de De viaje con los Derbez fue una curva de aprendizaje que los llevó de la ruptura, la terapia psicológica a la reconstrucción familiar, el nuevo sello busca no solo producir contenidos originales, sino también colaborar con guionistas, directores y creadores emergentes.

Nace Studio Drbz casa productora de la familia Derbez
Con ello, los Derbez esperan inspirar a más familias a emprender proyectos conjuntos y a aprovechar el poder de las comunidades digitales.

