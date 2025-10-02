Eugenio Derbez revela orgulloso: Alessandra Rosaldo es mejor actriz que cantante

Eugenio Derbez habla sobre el talento actoral de su esposa

Una de las declaraciones que llamó la atención durante el panel de la familia Derbez en la quinta edición de Iberseries & Platino Industria, además de la presentación oficial de su nuevo proyecto familiar, la casa productora Studio Drbz, fue el destape de Alessandra Rosaldo como una gran actriz, cualidad que, según el propio, Eugenio es superior a la del canto.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en los Premios Óscar de 2018 (Getty Images)

Después de la presentación de Studio Drbz, les preguntamos a Eugenio y Alessandra el motivo de este comentario y si implicaba el adelanto de un posible regreso a la actuación por parte de Alessandra Rosaldo, quien nos contó más detalles.

Además de su alianza para la creación de Studio Drbz, la familia reveló que está desarrollando una película que podría estrenarse el próximo año y donde Alessandra Rosaldo actuará.

Alessandra Rosaldo durante los 90's Pop Tour. (Instagram - @alexrosaldo)

El mejor trabajo como actriz de Alessandra Rosaldo

En entrevista para Quién, Alessandra declaró que el trabajo actoral que Eugenio más admira de ella es en Melancolía, película de nicho que fue dirigida por el mexicano Jorge Xolalpa.

Fue un trabajo que a mí como actriz me obligó… me sacó de mi zona de confort y me obligó a ir muy profundo. Alessandra Rosaldo durante la 5ta edición de Iberseries & Platino.

Eugenio describió la actuación de Alessandra como espectacular y, confesó, que lo inspiró a crear Studio Drbz con el fin de que el público conozca la capacidad de su esposa como actriz.

Lamentablemente el filme no está disponible en ninguna plataforma de streaming ya que únicamente fue estrenado en festivales, contó la pareja.