Durante el anuncio de la creación de su propia casa productora, Studio Drbz, con la que los Derbez buscan continuar consolidándose como una de las familias más importantes del mundo del entretenimiento en México, Eugenio Derbez hizo una sorpresiva revelación: su esposa, Alessandra Rosaldo, es mejor actriz que cantante.
Eugenio Derbez revela orgulloso: Alessandra Rosaldo es mejor actriz que cantante
Eugenio Derbez habla sobre el talento actoral de su esposa
Una de las declaraciones que llamó la atención durante el panel de la familia Derbez en la quinta edición de Iberseries & Platino Industria, además de la presentación oficial de su nuevo proyecto familiar, la casa productora Studio Drbz, fue el destape de Alessandra Rosaldo como una gran actriz, cualidad que, según el propio, Eugenio es superior a la del canto.
Después de la presentación de Studio Drbz, les preguntamos a Eugenio y Alessandra el motivo de este comentario y si implicaba el adelanto de un posible regreso a la actuación por parte de Alessandra Rosaldo, quien nos contó más detalles.
Además de su alianza para la creación de Studio Drbz, la familia reveló que está desarrollando una película que podría estrenarse el próximo año y donde Alessandra Rosaldo actuará.
El mejor trabajo como actriz de Alessandra Rosaldo
En entrevista para Quién, Alessandra declaró que el trabajo actoral que Eugenio más admira de ella es en Melancolía, película de nicho que fue dirigida por el mexicano Jorge Xolalpa.
Fue un trabajo que a mí como actriz me obligó… me sacó de mi zona de confort y me obligó a ir muy profundo.
Eugenio describió la actuación de Alessandra como espectacular y, confesó, que lo inspiró a crear Studio Drbz con el fin de que el público conozca la capacidad de su esposa como actriz.
Lamentablemente el filme no está disponible en ninguna plataforma de streaming ya que únicamente fue estrenado en festivales, contó la pareja.
¿Qué es Studio Drbz?
Durante el anuncio hecho por los Derbez (Eugenio, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Alessandra Rosaldo e incluso su hija Aitana, quien se encontraba en el público), se reveló que la productora desarrollará series, películas, podcasts y otros contenidos digitales.
Este estudio es un ejemplo de unión familiar, de apoyarnos y de crear juntos. Queremos que inspire a otras familias a hacer lo mismo. Queremos ser nuestros propios productores. La idea es desarrollar material con nuestra visión y luego llevarlo al mercado. Hoy el creador es el que manda.
¿Cómo nació la idea de Studio Drbz?
De acuerdo con Vadhir Derbez, a la familia se le ocurrió la idea cuando se dieron cuenta de que al público le gustaba verlos trabajar juntos más allá de las carreras individuales de cada uno. Al respecto, José Eduardo Derbez agregó que a través de Studio Drbz podrán “contar las historias que de verdad queremos contar”.
Aislinn Derbez mencionó que gracias a la diversidad de intereses y comunidades que cada miembro de la familia Derbez tiene, el estudio tendrá mucha riqueza y diversidad.
El nuevo proyecto de la familia Derbez, Studio Drbz, nos permitirá también ver la capacidad actoral de Alessandra Rosaldo, quien es más conocida por su talento como cantante y que se ha alejado de la televisión y el cine desde hace varios años. Ya conocemos su faceta como cantante, como esposa y como madre, ahora podremos disfrutar de Alessandra como actriz gracias a Studio Drbz.