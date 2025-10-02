Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Eugenio Derbez revela orgulloso: Alessandra Rosaldo es mejor actriz que cantante

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez hizo esta declaración junto al anuncio de su nueva casa productora: Studio Drbz.
jue 02 octubre 2025 01:50 PM
Eugenio-Derbez-piensa-que-Alessandra-es-mejor-cantante-que-actriz.jpg
Eugenio Derbez considera que el público desconoce el potecial como actriz de su esposa, Alessandra Rosaldo. (Getty Images)

Durante el anuncio de la creación de su propia casa productora, Studio Drbz, con la que los Derbez buscan continuar consolidándose como una de las familias más importantes del mundo del entretenimiento en México, Eugenio Derbez hizo una sorpresiva revelación: su esposa, Alessandra Rosaldo, es mejor actriz que cantante.

Publicidad

Eugenio Derbez habla sobre el talento actoral de su esposa

Una de las declaraciones que llamó la atención durante el panel de la familia Derbez en la quinta edición de Iberseries & Platino Industria, además de la presentación oficial de su nuevo proyecto familiar, la casa productora Studio Drbz, fue el destape de Alessandra Rosaldo como una gran actriz, cualidad que, según el propio, Eugenio es superior a la del canto.

eugenio-derbez-alessandra-rosaldo-oscars-2018
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en los Premios Óscar de 2018 (Getty Images)

Después de la presentación de Studio Drbz, les preguntamos a Eugenio y Alessandra el motivo de este comentario y si implicaba el adelanto de un posible regreso a la actuación por parte de Alessandra Rosaldo, quien nos contó más detalles.

Además de su alianza para la creación de Studio Drbz, la familia reveló que está desarrollando una película que podría estrenarse el próximo año y donde Alessandra Rosaldo actuará.

Alessandra-Rosaldo-cantando.jpg
Alessandra Rosaldo durante los 90's Pop Tour. (Instagram - @alexrosaldo)

El mejor trabajo como actriz de Alessandra Rosaldo

En entrevista para Quién, Alessandra declaró que el trabajo actoral que Eugenio más admira de ella es en Melancolía, película de nicho que fue dirigida por el mexicano Jorge Xolalpa.

Fue un trabajo que a mí como actriz me obligó… me sacó de mi zona de confort y me obligó a ir muy profundo.
Alessandra Rosaldo durante la 5ta edición de Iberseries & Platino.

Eugenio describió la actuación de Alessandra como espectacular y, confesó, que lo inspiró a crear Studio Drbz con el fin de que el público conozca la capacidad de su esposa como actriz.

Lamentablemente el filme no está disponible en ninguna plataforma de streaming ya que únicamente fue estrenado en festivales, contó la pareja.

Publicidad

¿Qué es Studio Drbz?

Durante el anuncio hecho por los Derbez (Eugenio, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Alessandra Rosaldo e incluso su hija Aitana, quien se encontraba en el público), se reveló que la productora desarrollará series, películas, podcasts y otros contenidos digitales.

Este estudio es un ejemplo de unión familiar, de apoyarnos y de crear juntos. Queremos que inspire a otras familias a hacer lo mismo. Queremos ser nuestros propios productores. La idea es desarrollar material con nuestra visión y luego llevarlo al mercado. Hoy el creador es el que manda.
Eugenio Derbez durante la presentación de Studio Drbz.

¿Cómo nació la idea de Studio Drbz?

De acuerdo con Vadhir Derbez, a la familia se le ocurrió la idea cuando se dieron cuenta de que al público le gustaba verlos trabajar juntos más allá de las carreras individuales de cada uno. Al respecto, José Eduardo Derbez agregó que a través de Studio Drbz podrán “contar las historias que de verdad queremos contar”.

Familia-Derbez-Serie.jpg
Los Derbez unirán sus talentos para Studio Drbz. (Getty Images)

Aislinn Derbez mencionó que gracias a la diversidad de intereses y comunidades que cada miembro de la familia Derbez tiene, el estudio tendrá mucha riqueza y diversidad.

Familia-Derbez-Completa.jpg
Studio Drbz es el siguiente proyecto familiar de los Derbez. (Instagram - @vadhird)

El nuevo proyecto de la familia Derbez, Studio Drbz, nos permitirá también ver la capacidad actoral de Alessandra Rosaldo, quien es más conocida por su talento como cantante y que se ha alejado de la televisión y el cine desde hace varios años. Ya conocemos su faceta como cantante, como esposa y como madre, ahora podremos disfrutar de Alessandra como actriz gracias a Studio Drbz.

Publicidad

Tags

Eugenio Derbez José Eduardo Derbez Vadhir Derbez Aislinn Derbez Aitana Derbez Alessandra Rosaldo

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad