Aislinn Derbez confiesa porque 'ya ni ganas le dan' de tener pareja

Aislinn Derbez sintió la necesidad tener una nueva pareja tras su divorcio

Aislinn Derbez relacionó la necesidad de tener una nueva pareja con la idea de que si no tenía pronto una nueva relación, estaba sola y desprotegida. "A mí lo que más me daba miedo es que yo tenía completamente ligado la sensación de hogar y de protección a una pareja y si no estaba en pareja me sentía desprotegida, sola y sin hogar, eso fue lo que más me costó, estas sensación de desprotección va y viene, es como un duelo que sigo sintiendo".

Aislinn Derbez (Instagram)

Sin embargo, aunque en primera instancia pensó que era lo mejor para ella, poco a poco se dio cuenta que no era la mejor decisión: "Efectivamente, luego luego me quise meter en una relación de pareja y estuvo muy bonito y todo, fue hermoso sentir que alguien está ahí para ti, pero también fue cuando me cayó el veinte y dije 'Esto no es'", agregó.

Ahora, Aislinn reconoció que a lo largo de estos años ha aprendido a reconocer que si una relación termina, la vida continúa: "La Aislinn de hace 10 años que se casó, se hubiera muerto de pánico si se hubiera enterado que se iba a divorciar. Ahorita, si entro a una relación y sé que se va a acabar, no pasa nada".



"Lo vives desde otro lugar, ya no te apantalla, ya no te fijas en las fantasías, lo vives paso a paso, sin acelerarte", agregó.

Finalmente, Aislinn explicó que ha aprendido a darse a sí misma aquello que antes creía que solo podía recibir de una pareja. "Esa satisfacción de darte cuenta que tú te puedes dar eso que pensabas que solamente te podía dar una pareja, un hombre, es una sensación de las más increíbles que he sentido en mi vida y que después puedas compartir eso con una pareja", reconoció.