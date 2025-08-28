Aislinn Derbez confiesa porque 'ya ni ganas le dan' de tener pareja

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación en marzo de 2020 tras cuatro años de matrimonio. La noticia fue compartida mediante un comunicado conjunto en redes sociales, en el que explicaron que habían decidido transformar su dinámica como pareja para poner en primer lugar su amistad y el bienestar de su hija Kailani.
Han pasado poco más de cinco años desde que los actores expresaron que su amor se había transformado y desde entonces cada uno ha vuelto a rehacer su vida: Mauricio tiene una relación con la actriz y productora Lorena González, mientras que en lo últimos años, Aislinn se ha enfocado en disfrutar de su soltería.
Aislinn Derbez disfruta al máximo su soltería
En el episodio más reciente de su pódcast La magia del caos, Aislinn Derbezse sinceró sobre el tema al contarle a su amiga Lety Sahagún acerca de las bondades de la soltería, una etapa que, aseguró, la tiene “fascinada”.
La actriz confesó que, después de que su última relación terminara, decidió pasar un tiempo sola para volver a reconectar con ella misma: "Me puse esta restricción de un año sin pareja, ya llevo tres y estoy fascinada, se vuelve adictivo y ahora ya no sabes cómo volver a tener una pareja, ya ni ganas te dan", reconoció.
La hija de Eugenio Derbez reconoció que antes de ponerse el objetivo de pasar un tiempo sola para disfrutar de su soltería, tenía un concepto muy distinto de las personas que optan por este estado civil.
"Yo veía a la gente soltera y decía 'Pobrecita, qué difícil, qué duro'", señaló. Justamente esa forma de pensar fue lo que la impulsó a iniciar una nueva relación tras su separación de Mauricio Ochmann.
"Yo lo primero que quería, después de divorciarme, era luego luego encontrar pareja, incluso me pasaba este pensamiento de 'Claro me divorcié porque no era el amor de mi vida, pero ya lo voy a encontrar'", explicó.
Aislinn Derbez sintió la necesidad tener una nueva pareja tras su divorcio
Aislinn Derbezrelacionó la necesidad de tener una nueva pareja con la idea de que si no tenía pronto una nueva relación, estaba sola y desprotegida. "A mí lo que más me daba miedo es que yo tenía completamente ligado la sensación de hogar y de protección a una pareja y si no estaba en pareja me sentía desprotegida, sola y sin hogar, eso fue lo que más me costó, estas sensación de desprotección va y viene, es como un duelo que sigo sintiendo".
Sin embargo, aunque en primera instancia pensó que era lo mejor para ella, poco a poco se dio cuenta que no era la mejor decisión: "Efectivamente, luego luego me quise meter en una relación de pareja y estuvo muy bonito y todo, fue hermoso sentir que alguien está ahí para ti, pero también fue cuando me cayó el veinte y dije 'Esto no es'", agregó.
Ahora, Aislinn reconoció que a lo largo de estos años ha aprendido a reconocer que si una relación termina, la vida continúa: "La Aislinn de hace 10 años que se casó, se hubiera muerto de pánico si se hubiera enterado que se iba a divorciar. Ahorita, si entro a una relación y sé que se va a acabar, no pasa nada".
"Lo vives desde otro lugar, ya no te apantalla, ya no te fijas en las fantasías, lo vives paso a paso, sin acelerarte", agregó.
Finalmente, Aislinn explicó que ha aprendido a darse a sí misma aquello que antes creía que solo podía recibir de una pareja. "Esa satisfacción de darte cuenta que tú te puedes dar eso que pensabas que solamente te podía dar una pareja, un hombre, es una sensación de las más increíbles que he sentido en mi vida y que después puedas compartir eso con una pareja", reconoció.