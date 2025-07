La razón por la que José Eduardo Derbez y Paola Dalay no van a casarse

José Eduardo Derbez y Paola Dalay no quieren casarse

Sin embargo, José Eduardo Derbez y Paola Dalay aprovecharon para explicar la importante razón que tienen para no querer casarse.

"Somos mucho de creer que, si vas a cortar o si vas a poner el cuerno, no necesitas un papel firmado, no necesitas divorciarte. Aparte es más rollo, es más gasto, entonces estamos increíblemente bien así. En cualquier momento si decidimos separarnos, cada quien por su lado. Sí tenemos una hija, pero pues ya, sin más", declaró Paola.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay (Instagram/Paola Dalay)

Debido a que la la pareja acaba de celebrar su primer año de su hija Tessa, pero no toda la familia pudo asistir al festejo, José Eduardo aclaró que no existe ningún conflicto entre los miembros de la familia.

"Siempre se les invitan. Es difícil cuando las familias viven en diferentes partes, no es tan sencillo. Y realmente yo les dije: 'Es algo muy pequeño, tampoco se mortifiquen. No me interesa que tampoco gasten en un vuelo para venir hasta acá, no se preocupen'", señaló.