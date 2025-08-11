El día que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aparecieron juntos en televisión

Durante el sketch del programa Derbez en cuando, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo dejaron atrás los rencores y se burlaron de la situación que el actor y productor ha denunciado en varias entrevistas: Que Victoria no le permitía ver a José Eduardo cuando era niño. Ella, a través de los años, ha denunciado que él no cumplió al cien por ciento con sus responsabilidades económicas con su hijo.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo (Getty Images y Agencia México)

“Esperate, ¿qué no me vas a dejar ver al niño?", le pregunta Derbez a Victoria en la escena. "¿De verdad quieres ver al niño?", le respondió la actriz. A lo que el actor asegura: "Sí, aunque sea Derbez en cuando".

“Bueno está bien, ten una foto de ovalito, es de cuando entró al kinder, así lo vas a poder ver cuando se te pegue la gana”, agregó Victoria mientras sostiene de la mano al niño con una bolsa de papel en la cabeza.



“Victoria espérate. Al menos quítale la bolsa al niño para que la gente vea que sí es José Eduardo”, le dice el actor. La actriz acepta, pero le pide que se voltee para mostrar al público la cara de Jose Eduardo. La escena termina cuando, al salir de la habitación, el niño choca contra el muro golpeándose la cabeza.