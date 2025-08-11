A lo largo de los años, la relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha tenido sus altibajos, incluso, a pesar de que ambos siempre buscaron lo mejor para su hijo José Eduardo, tuvieron diferencias durante su crianza.
Y a pesar de que los dos han declarado que mantienen una relación cordial, aunque no cercana, hubo un momento en que tras su separación compartieron escena en el programa Derbez en cuando (en 1999).
El día que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aparecieron juntos en televisión
Durante el sketch del programa Derbez en cuando, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo dejaron atrás los rencores y se burlaron de la situación que el actor y productor ha denunciado en varias entrevistas: Que Victoria no le permitía ver a José Eduardo cuando era niño. Ella, a través de los años, ha denunciado que él no cumplió al cien por ciento con sus responsabilidades económicas con su hijo.
“Esperate, ¿qué no me vas a dejar ver al niño?", le pregunta Derbez a Victoria en la escena. "¿De verdad quieres ver al niño?", le respondió la actriz. A lo que el actor asegura: "Sí, aunque sea Derbez en cuando".
“Bueno está bien, ten una foto de ovalito, es de cuando entró al kinder, así lo vas a poder ver cuando se te pegue la gana”, agregó Victoria mientras sostiene de la mano al niño con una bolsa de papel en la cabeza.
“Victoria espérate. Al menos quítale la bolsa al niño para que la gente vea que sí es José Eduardo”, le dice el actor. La actriz acepta, pero le pide que se voltee para mostrar al público la cara de Jose Eduardo. La escena termina cuando, al salir de la habitación, el niño choca contra el muro golpeándose la cabeza.
Tessa, la hija de José Eduardo, logró que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se reencontraran
El productor de cine reveló al programa Despierta América que tenía 18 años sin hablarle a la mamá de su hijo, pero el nacimiento de la nueva integrante de su familia logró que los rencores quedaran en el pasado y, tanto Ruffo como él, pudieron convivir son problema alguno.
“Fue intenso. Yo no había tenido contacto con Victoria, ni habíamos hablado cerca de 18 años. Fui un poquito con el nervio de cómo iba a ser, nos encontramos en el pasillo del hospital y, ya sabes, como que empiezas a saludar a todo mundo y la dejas al final. Finalmente nos dimos un abrazo, me dijo 'Felicidades, abuelo', le dije 'Felicidades, abuela' con mucho énfasis en 'abuela'", relató Eugenio.
“Estuvimos después compartiendo todos en el cuarto y, la verdad, es que fue muy simpática, muy abierta, fue un encuentro muy armonioso, muy lindo todo. Estuvo complicado, pero muy lindo”, agregó.
Las diferencias de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, papás de José Eduardo
Eugenio Derbez y Victoria Ruffo mantuvieron una relación sentimental a principios de la década de 1990 que estuvo marcada tanto por la popularidad de ambos como por posteriores desencuentros públicos. En 1994, nació su hijo José Eduardo Derbez. En ese momento, Derbez ya comenzaba a consolidarse como comediante y Victoria ya era una de las actrices más reconocidas de las telenovelas mexicanas.
La ruptura entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo dio inicio a un conflicto por la custodia y manutención de su hijo, uno de los episodios más comentados del espectáculo mexicano.
Derbez ha contado públicamente que durante años tuvo un acceso muy limitado a su hijo y solo podía verlo bajo supervisión. Por su parte, Ruffo ha sostenido que siempre actuó por el bienestar de José Eduardo.
Derbez ha recordado públicamente uno de los momentos más difíciles de su vida como padre. En De viaje con los Derbez 2 confesó: “No secuestré a mi hijo, estaba pasando tiempo con él, sin el permiso de su mamá... tu mamá, durante el proceso legal de pleito, acabó quitándome la patria potestad, eso se me hizo muy drástico porque solo se lo haces a un criminal. Legalmente no me podía acercar a ti. La única opción que tuve fue ir a tu escuela, pues sí, fue un secuestro, pero por amor”. En entrevista con Yordi Rosado, añadió que la separación le costó largos años de distancia: “Cuando José Eduardo tenía 7 años ya no me dejó verlo, más o menos hasta los 12 años (...) me lo tuve que robar de la escuela, no quería que supiera que lo abandoné”.
Otro de los puntos más mediáticos del conflicto fue la controversia en torno a una supuesta “boda falsa” que, según Derbez, organizaron como una ceremonia simbólica para celebrar su relación y la llegada de su hijo, pero que Ruffo ha calificado como un engaño que la ofendió profundamente.