El peso del apellido Derbez: Eugenio pensó en quitárselo y para Aislinn fue una carga

Los Derbez han anunciado en Madrid su nuevo proyecto: Studio Drbz, la casa productora con la que pretenden sumar al enorme catálogo de películas, series, podcasts y más que existe en la actualidad.
Esta nueva aventura ha hecho reflexionar a Eugenio y Aislinn Derbez sobre el peso que puede llegar a tener un apellido tan importante en el mundo del entretenimiento como lo es el suyo, herencia de la querida y reconocida actriz Silvia Derbez.
Publicidad
Eugenio Derbez llegó a llamarse Eugenio Salas
En la quinta edición de Iberseries & Platino Industria, Eugenio, Aisslin, Vadhir, José Eduardo Derbez y Alessandra Rosaldo anunciaron la creación de su propia casa productora, Studio Drbz.
En entrevista al respecto, Eugenio reflexionó sobre el legado de su apellido y reveló que hubo un momento en su carrera en que dejó de usar el apellido de su mamá con el fin de demostrar su talento.
Cabe recordar que la mamá de Eugenio Derbez fue Silvia Derbez, aclamada actriz mexicana que participó en diversas películas y telenovelas muy exitosas en nuestro país y que la convirtieron en toda una celebridad.
Eugenio Derbez declaró que hubo una época en que utilizó el apellido de su padre, se hacía llamar Eugenio Salas, para evitar se asociado con su mamá, Silvia Derbez, y demostrar que realmente tenía talento y no obtenía papeles por ser hijo de la reconocida actriz.
Sin embargo y según el mismo Eugenio, esto no evitó que las personas notaran su lazo con Silvia Derbez y tuvo que aceptar utilizar su apellido.
Aislinn Derbez tuvo que acostumbrarse a ser una Derbez
La hija de Eugenio, Aislinn, también comentó que cuando ella y sus hermanos, José Eduardo y Vadhir Derbez, eran pequeños, les fue difícil darse cuenta de que podían ser algo más que los hijos de Eugenio y los nietos de Silvia Derbez.
Aislinn Derbez agregó que su apellido llegó a “convertirse en una carga” que la hacía sentir la necesidad de demostrar que era diferente a su papá y abuela y que podía tener una carrera por su propio mérito.
Actualmente, Aislinn Derbez ha cambiado su perspectiva y siente un “agradecimiento profundo” por el legado que han dejado tanto su abuela, como su papá. Aislinn considera que ellos les han “abierto camino” y puesto “escalones” que pueden aprovechar tanto ella, como Vadhir y José Eduardo.
Publicidad
¿Cuál es el nuevo proyecto de los Derbez: Studio Drbz?
Con el propósito de contar nuevas historias y juntar el talento de cada uno de los miembros del clan Derbez, han decidido como familia abrir una casa productora llamada Studio Drbz, que creará, producirá y distribuirá contenidos propios, desde series y películas, hasta podcasts y otros contenidos digitales.
Imagínense juntar la experiencia de mi papá con lo que cada uno hemos explorado: bienestar, comedia, música, cine… ese es el potencial de Studio Drbz
Aislinn Derbez en el panel de presentación de Studio Drbz.
Studio Drbz nace desde la unión y cercanía que la familia Derbez ha desarrollado desde que grabaron la primera temporada de De viaje con los Derbez, una experiencia que los llevó a tomar terapia tanto individual, como familiar y que los ha hecho unirse y conocerse más. Actualmente, su programa acaba de estrenar su quinta temporada.
A pesar de la responsabilidad y presión que representa ser un Derbez, no cabe duda de que Eugenio, Aislinn, José Eduardo, Vadhir Derbez e incluso Alessandra Rosaldo, han sabido poner su apellido en alto gracias a sus exitosas carreras en distintos ámbitos, desde la actuación en comedia y drama, hasta la música y los podcasts.
Ahora, Studio Drbzjuntará los talentos de todos ellos para entregarnos nuevas producciones bajo su tan peculiar sello.