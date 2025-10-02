El peso del apellido Derbez: Eugenio pensó en quitárselo y para Aislinn fue una carga

Eugenio Derbez llegó a llamarse Eugenio Salas

En la quinta edición de Iberseries & Platino Industria, Eugenio, Aisslin, Vadhir, José Eduardo Derbez y Alessandra Rosaldo anunciaron la creación de su propia casa productora, Studio Drbz.

En entrevista al respecto, Eugenio reflexionó sobre el legado de su apellido y reveló que hubo un momento en su carrera en que dejó de usar el apellido de su mamá con el fin de demostrar su talento.

Eugenio Derbez se ha consolidado como uno de los actores mexicanos más exitosos. (Getty Images)

Cabe recordar que la mamá de Eugenio Derbez fue Silvia Derbez, aclamada actriz mexicana que participó en diversas películas y telenovelas muy exitosas en nuestro país y que la convirtieron en toda una celebridad.

Eugenio Derbez y su mamá, Silvia Derbez. (Instagram - @silvia_derbez)

Eugenio Derbez declaró que hubo una época en que utilizó el apellido de su padre, se hacía llamar Eugenio Salas, para evitar se asociado con su mamá, Silvia Derbez, y demostrar que realmente tenía talento y no obtenía papeles por ser hijo de la reconocida actriz.

Sin embargo y según el mismo Eugenio, esto no evitó que las personas notaran su lazo con Silvia Derbez y tuvo que aceptar utilizar su apellido.

La relación entre Eugenio Derbez y Silvia Derbez siempre fue muy cercana. (Instagram - @silvia_derbez)

Aislinn Derbez tuvo que acostumbrarse a ser una Derbez

La hija de Eugenio, Aislinn, también comentó que cuando ella y sus hermanos, José Eduardo y Vadhir Derbez, eran pequeños, les fue difícil darse cuenta de que podían ser algo más que los hijos de Eugenio y los nietos de Silvia Derbez.

Aislinn Derbez siempre ha sido cercana a su papá, Eugenio Derbez. (Instagram - @aislinnderbez y @ederbez)

Aislinn Derbez agregó que su apellido llegó a “convertirse en una carga” que la hacía sentir la necesidad de demostrar que era diferente a su papá y abuela y que podía tener una carrera por su propio mérito.

A pesar de lo difícil que puede llegar a ser tener el apellido Derbez, Aislinn admira el trabajo de Eugenio Derbez, su padre. (Instagram - @aislinnderbez)

Actualmente, Aislinn Derbez ha cambiado su perspectiva y siente un “agradecimiento profundo” por el legado que han dejado tanto su abuela, como su papá. Aislinn considera que ellos les han “abierto camino” y puesto “escalones” que pueden aprovechar tanto ella, como Vadhir y José Eduardo.