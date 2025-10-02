Elon Musk a punto de romper récord histórico: podría convertirse en el primer trillonario de la historia

El magnate de la tecnología Elon Musk ha alcanzado un hito histórico: convertirse en la primera persona en cruzar la barrera de los 500 mil millones de dólares de patrimonio neto, según la evaluación en tiempo real de Forbes.
En diciembre pasado, había sido el primero en superar los 400 mil millones y ahora aumentó su ventaja frente a otros magnates: actualmente tiene 150 mil millones más que su competidor más cercano, el empresario estadounidense, Larry Ellison.
Según el rastreador en tiempo real de multimillonarios de Forbes, el magnate de la tecnología no sólo es el hombre más rico del mundo, sino que está a medio camino de convertirse en el primer trillonario de la historia.
Cabe destacar que, el patrimonio de Elon Musk aumentó de forma significativa luego de que las acciones de Tesla subieran cerca de un 4 por ciento recientemente, lo que añadió aproximadamente 9,300 millones de dólares a su fortuna, según informó Forbes.
Este aumento se enmarca en una fase de recuperación de la compañía, impulsada en parte por el anuncio reciente de Musk, quien aseguró que enfocará sus esfuerzos en Tesla tras haberse desvinculado de algunas responsabilidades ejecutivas vinculadas al gobierno de Estados Unidos.
Además, el valor total de Tesla en la bolsa está nuevamente muy cerca de su punto más alto, que alcanzó en diciembre. Elon Musk es dueño del 12 por ciento de la empresa y esa parte actualmente vale unos 191 mil millones de dólares.
Además, el empresario podría recibir más acciones gracias a un acuerdo que firmó en 2018 como parte de su plan de pago.
Si eso se aprueba, tendría un valor adicional de 133 mil millones de dólares. Sin embargo, todavía no se le ha sumado oficialmente esa cantidad, ya que un juez en el estado de Delaware canceló ese plan a principios de este año.
Por si fuera poco, en septiembre el consejo de administración de Tesla propuso un nuevo paquete salarial para Musk. Este plan le daría aún más acciones —hasta por un billón de dólares— si la compañía logra cumplir ciertas metas muy ambiciosas de crecimiento en los próximos 10 años.
¿Cuántas empresas tiene Elon Musk?
Elon Musk es reconocido no solo por su inmensa fortuna, sino por su imperio empresarial que abarca sectores tan diversos como la energía, la inteligencia artificial, la neurotecnología y el espacio.
En 2025, entre los proyectos que se le atribuyen activamente están Tesla, SpaceX, X (antes Twitter), Neuralink, The Boring Company y xAI.
Cada una de estas empresas representa un frente estratégico diferente: vehículos eléctricos y energía, transporte espacial, redes sociales, investigación cerebral, infraestructuras y desarrollo en inteligencia artificial.
Sin embargo, lo que ha vuelto a poner a Elon Musk en el centro de atención no son solo sus empresas, sino la enorme cantidad de dinero que podría ganar gracias a los contratos que tiene con Tesla.
Estos acuerdos están diseñados para recompensarlo si la empresa alcanza ciertos objetivos financieros y podrían convertirlo en el primer trillonario del mundo (es decir, alguien con una fortuna de un billón de dólares).
Uno de los acuerdos más comentados es el que firmó en 2018, donde le ofrecieron opciones sobre acciones de Tesla que hoy podrían valer alrededor de 133 mil millones de dólares.
Sin embargo, en enero de este año, un juez en el estado de Delaware decidió anular ese acuerdo porque consideró que el proceso para aprobarlo no fue completamente justo para los accionistas. El caso aún no está cerrado, ya que está siendo apelado ante la Corte Suprema del estado.
¿Por qué las empresas de Elon Musk son clave en el futuro del mundo?
Las empresas fundadas y dirigidas por Elon Musk no solo lo han catapultado a la fama mundial y lo han hecho objeto de comparaciones con "Tony Stark", el icónico personaje detrás de Iron Man, sino también están cambiando industrias clave que afectan la vida diaria de millones de personas en todo el mundo.
Desde el transporte y la energía hasta la exploración espacial y la inteligencia artificial, las empresas de Elon Musk están marcando el rumbo del futuro.
Tesla, por ejemplo, es una de las empresas más influyentes en la transición hacia la movilidad eléctrica. Ha popularizado los autos eléctricos y acelerado la competencia en este sector, obligando a marcas tradicionales a adaptarse a una demanda creciente por vehículos más limpios.
Además, Tesla también trabaja en soluciones de almacenamiento de energía y paneles solares, impulsando el uso de energías renovables.
Por otro lado, SpaceX ha revolucionado la industria aeroespacial. No solo ha logrado reducir significativamente los costos de los lanzamientos espaciales gracias a sus cohetes reutilizables, sino que también se ha convertido en un socio clave de la NASA y otras agencias internacionales.
El ambicioso plan de Elon Musk de llevar humanos a Marte ha captado la atención global y podría marcar un nuevo capítulo en la historia de la humanidad.
También está Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, que busca ofrecer conexión de alta velocidad en zonas remotas donde normalmente no llega internet. Esto tiene el potencial de cerrar la brecha digital en muchos países y mejorar el acceso a la educación, el trabajo y la comunicación.
A esto se suman otras iniciativas como Neuralink, que explora la conexión entre el cerebro humano y las computadoras, y xAI, su nueva compañía de inteligencia artificial, con la que busca desarrollar herramientas tecnológicas avanzadas con una visión más segura y ética.