Elon Musk a punto de romper récord histórico: podría convertirse en el primer trillonario de la historia

Elon Musk, la primera persona de la historia en tener un patrimonio de 500 mil millones de dls

Elon Musk hizo historia este miércoles al convertirse en la primera persona con una fortuna estimada en 500 mil millones de dólares.

En diciembre pasado, había sido el primero en superar los 400 mil millones y ahora aumentó su ventaja frente a otros magnates: actualmente tiene 150 mil millones más que su competidor más cercano, el empresario estadounidense, Larry Ellison.

Según el rastreador en tiempo real de multimillonarios de Forbes, el magnate de la tecnología no sólo es el hombre más rico del mundo, sino que está a medio camino de convertirse en el primer trillonario de la historia.

Elon Musk (©Getty Images-1229892421)

Cabe destacar que, el patrimonio de Elon Musk aumentó de forma significativa luego de que las acciones de Tesla subieran cerca de un 4 por ciento recientemente, lo que añadió aproximadamente 9,300 millones de dólares a su fortuna, según informó Forbes.

Este aumento se enmarca en una fase de recuperación de la compañía, impulsada en parte por el anuncio reciente de Musk, quien aseguró que enfocará sus esfuerzos en Tesla tras haberse desvinculado de algunas responsabilidades ejecutivas vinculadas al gobierno de Estados Unidos.

Elon Musk está a punto de convertirse en el primer trillonario de la historia. (Pool/Getty Images)

Además, el valor total de Tesla en la bolsa está nuevamente muy cerca de su punto más alto, que alcanzó en diciembre. Elon Musk es dueño del 12 por ciento de la empresa y esa parte actualmente vale unos 191 mil millones de dólares.

Además, el empresario podría recibir más acciones gracias a un acuerdo que firmó en 2018 como parte de su plan de pago.

Si eso se aprueba, tendría un valor adicional de 133 mil millones de dólares. Sin embargo, todavía no se le ha sumado oficialmente esa cantidad, ya que un juez en el estado de Delaware canceló ese plan a principios de este año.

Por si fuera poco, en septiembre el consejo de administración de Tesla propuso un nuevo paquete salarial para Musk. Este plan le daría aún más acciones —hasta por un billón de dólares— si la compañía logra cumplir ciertas metas muy ambiciosas de crecimiento en los próximos 10 años.