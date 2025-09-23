Las tensiones en la familia Musk dieron un nuevo giro este 23 de septiembre, cuando una investigación del New York Times reveló que Errol Musk, papá de Elon Musk , de 79 años, enfrenta graves acusaciones de abuso sexual contra varios de sus hijos e hijastros.
Errol Musk, papá de Elon, es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros
De acuerdo con el New York Times, las acusaciones contra Errol Musk se remontan a 1993, cuando una hijastra de tan solo cuatro años habría informado a familiares que el empresario la había tocado de forma inapropiada en la casa familiar.
Una década después del primer incidente, la hijastra afirmó que sorprendió a Errol Musk oliendo su ropa interior sucia, según reportó el medio estadounidense. Además, señalaron que algunos miembros de la familia lo acusaron de haber abusado de dos de sus hijas y de un hijastro.
Bajo este contexto, se abrieron tres investigaciones policiales independientes, basadas en registros judiciales y policiales, además de testimonios familiares. Dos de ellas se cerraron sin resultados concluyentes, mientras que se desconoce el desenlace de la tercera.
Errol Musk niega acusaciones en su contra por abuso sexual
Por su parte, Errol Musk negó todas las acusaciones y defendió su inocencia ante el medio. "No había pruebas porque esto es un disparate", declaró al New York Times, asegurando que "los informes son falsos". Además, acusó a sus familiares de "incitar a los niños a decir mentiras" y de intentar extorsionar a su hijo Elon Musk.
Elon Musk asegura que su papá ha hecho "casi todas las maldades imaginables"
Elon Musk, hijo de Errol, ha hablado en contadas ocasiones sobre su papá, y cuando lo ha hecho ha sido de forma contundente. En una entrevista con Rolling Stone en 2017, afirmó que su papá había hecho "casi todas las maldades imaginables".
Incluso, el empresario relató que se fue a vivir con su papá a los 10 años, mientras sus hermanos menores, Kimbal y Tosca, permanecieron con su mamá.
"Sentí pena por mi papá, porque mi mamá tenía tres hijos. Parecía muy triste y solo. Así que pensé: 'Puedo hacerle compañía'", recordó.Y añadió: "En ese momento no entendía realmente qué clase de persona era… No fue una buena idea".
¿Quién es Errol Musk, el papá de Elon Musk acusado de abusar sexualmente a sus hijos e hijastros?
Errol Graham Musk nació el 25 de mayo de 1946 en Pretoria, Sudáfrica. Es ingeniero electromecánico de formación y ha trabajado como consultor, promotor inmobiliario, piloto, marino, además de involucrarse en inversiones en minería, entre ellas es famoso por afirmar que fue copropietario de una mina de esmeraldas en Zambia.
Se casó por primera vez con Maye Haldeman en 1970, con quien tuvo tres hijos: Elon (nacido en 1971), Kimbal y Tosca. La pareja se divorció en 1979, alegando Maye que Errol mostraba un comportamiento abusivo.
Años después, Errol contrajo matrimonio con Heide Bezuidenhout, quien ya tenía una hija, Jana Bezuidenhout, de una relación anterior. Con Heide tuvo dos hijas propias. Luego, en un episodio que llamó la atención mediática, Errol mantuvo una relación con Jana, con quien tiene dos hijos más. Esta relación levantó críticas debido a su origen (ella era su hijastra) y al debate ético que implica.
Errol también ha sido político en su juventud: fue miembro del Consejo Municipal de Pretoria entre 1972 y 1983, y militó en el Progressive Federal Party en los primeros años, mostrando cierto activismo local.
Su relación con Elon Musk es complicada y distante. Elon lo ha descrito públicamente en términos muy duros, calificándolo como “un ser terrible” o “una persona malvada” por algunas conductas que él considera inaceptables.