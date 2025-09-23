Errol Musk, papá de Elon, es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros

Papá de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros

De acuerdo con el New York Times, las acusaciones contra Errol Musk se remontan a 1993, cuando una hijastra de tan solo cuatro años habría informado a familiares que el empresario la había tocado de forma inapropiada en la casa familiar.

Una década después del primer incidente, la hijastra afirmó que sorprendió a Errol Musk oliendo su ropa interior sucia, según reportó el medio estadounidense. Además, señalaron que algunos miembros de la familia lo acusaron de haber abusado de dos de sus hijas y de un hijastro.

Bajo este contexto, se abrieron tres investigaciones policiales independientes, basadas en registros judiciales y policiales, además de testimonios familiares. Dos de ellas se cerraron sin resultados concluyentes, mientras que se desconoce el desenlace de la tercera.

Papá de Elon Musk es acusado de haber abusado a sus hijastros. (TASS/Alyona Bzhakhova/TASS/Sipa USA)

Errol Musk niega acusaciones en su contra por abuso sexual

Por su parte, Errol Musk negó todas las acusaciones y defendió su inocencia ante el medio. "No había pruebas porque esto es un disparate", declaró al New York Times, asegurando que "los informes son falsos". Además, acusó a sus familiares de "incitar a los niños a decir mentiras" y de intentar extorsionar a su hijo Elon Musk.

Errol Musk (Kommersant Photo Agency/Anatoliy Zhdanov/Kommersant Photo)

Elon Musk asegura que su papá ha hecho "casi todas las maldades imaginables"

Elon Musk, hijo de Errol, ha hablado en contadas ocasiones sobre su papá, y cuando lo ha hecho ha sido de forma contundente. En una entrevista con Rolling Stone en 2017, afirmó que su papá había hecho "casi todas las maldades imaginables".

Incluso, el empresario relató que se fue a vivir con su papá a los 10 años, mientras sus hermanos menores, Kimbal y Tosca, permanecieron con su mamá.

"Sentí pena por mi papá, porque mi mamá tenía tres hijos. Parecía muy triste y solo. Así que pensé: 'Puedo hacerle compañía'", recordó.Y añadió: "En ese momento no entendía realmente qué clase de persona era… No fue una buena idea".