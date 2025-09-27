Nuevo momento icónico: Miranda Priestly y Anna Wintour se reúnen en el desfile de Dolce & Gabbana en Milan Fashion Week

La segunda parte de El Diablo Viste a la Moda, aún sin título oficial, incluirá escenas grabadas en situaciones durante la temporada de desfiles, y contará con la participación de la actriz Simone Ashley como la nueva asistente de Miranda, en un rol que en la película original ocuparon Anne Hathaway y Emily Blunt.

Como decíamos, sentada como siempre en el front row, Anna Wintour observó la escena con agrado. El momento fue interpretado como un gesto cargado de simbolismo, ya que Wintour es la inspiración detrás del personaje de Miranda Priestly.

Meryl Streep es Miranda Priestly (THA/Shutterstock/THA/Shutterstock)

El cruce de miradas entre ambas, desde sus respectivos asientos, fue captado por Vogue y compartido en redes sociales, generando miles de reacciones y memes que celebraban el cara a cara entre la ficción y su referente real.

Más tarde, según muestra un video publicado en las redes sociales de la revista de moda, Miranda Priestly se reunió con Wintour tras el desfile, con un guiño a la icónica frase del personaje de Andy Sachs: “¿Puedes deletrear Gabbana? Por supuesto que sí”.