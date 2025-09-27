Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Nuevo momento icónico: Miranda Priestly y Anna Wintour se reúnen en el desfile de Dolce & Gabbana en Milan Fashion Week

Meryl Streep, caracterizada como Miranda Priestly, se encontró con su amiga Anna Wintour en Milan Fashion Week y las redes sociales enloquecieron.
sáb 27 septiembre 2025 04:15 PM
Imagen armada con fotos de Anna Wintour y Meryl Streep usando lentes oscuros
Anna Wintour y Meryl Streep caracterizada como Miranda Priestly (Shutterstock)

La Semana de la Moda de Milán fue testigo de un momento icónico que ya es historia: la aparición de Miranda Priestly —encarnada por Meryl Streep— frente a Anna Wintour, Directora Global de Contenidos de la editorial Condé Nast, durante el desfile Primavera-Verano 2026 de Dolce & Gabbana.

El evento, celebrado en la capital de la moda italiana, se convirtió en un nuevo cruce entre la ficción y la realidad, entre el cine y la alta moda, entre el mito hollywoodense y su musa del mundo editorial.

Publicidad

La presencia de Meryl Streep caracterizada como Miranda Priestly en Milan Fashion Week no fue casual. La actriz de 76 años se encuentra filmando la esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda, película que marcó un antes y un después en la representación del poder editorial en la industria fashionista.

Tienes que leerlo:

anna-wintour-opina-meryl-streep-actuacion.jpg
Espectáculos

La inesperada y muy sincera opinión de Anna Wintour sobre el papel de Meryl Streep en 'The Devil Wears Prada'

Vestida con una gabardina vinílica beige de Dolce & Gabbana, stilettos a juego y las icónicas gafas oscuras del personaje, la tres veces ganadora del Oscar caminó junto a Stanley Tucci (Nigel, en la historia), en una escena que fue grabada para la nueva entrega cinematográfica. Ante la aparición de la actriz estadounidense, los presentes estallaron en una ovación que ella agradeció con una sonrisa, mientras que, frente a ella, Anna Wintour disfrutó el momento e, incluso, “rompió personaje” al mostrarse complacida con la aparición de Meryl.

Publicidad

La segunda parte de El Diablo Viste a la Moda, aún sin título oficial, incluirá escenas grabadas en situaciones durante la temporada de desfiles, y contará con la participación de la actriz Simone Ashley como la nueva asistente de Miranda, en un rol que en la película original ocuparon Anne Hathaway y Emily Blunt.

Te puede interesar:

Patrick Brammall es James Carr el nuevo interés romántico de Andy Sachs interpretada por Anne Hathaway en El Diablo viste a la Moda 2
Espectáculos

¿Quién es el nuevo amor de Andy Sachs en ‘El Diablo viste a la Moda 2’?

Como decíamos, sentada como siempre en el front row, Anna Wintour observó la escena con agrado. El momento fue interpretado como un gesto cargado de simbolismo, ya que Wintour es la inspiración detrás del personaje de Miranda Priestly.

"The Devil Wears Prada"
Meryl Streep es Miranda Priestly (THA/Shutterstock/THA/Shutterstock)

El cruce de miradas entre ambas, desde sus respectivos asientos, fue captado por Vogue y compartido en redes sociales, generando miles de reacciones y memes que celebraban el cara a cara entre la ficción y su referente real.

Más tarde, según muestra un video publicado en las redes sociales de la revista de moda, Miranda Priestly se reunió con Wintour tras el desfile, con un guiño a la icónica frase del personaje de Andy Sachs: “¿Puedes deletrear Gabbana? Por supuesto que sí”.

Publicidad

La camaradería que reinó entre Meryl Streep y Anna Wintour en ese momento deja ver la mutua admiración y respeto que se profesan ambas mujeres, quienes en el pasado tuvieron un encuentro (aunque sin la presencia del personaje de por medio) en las oficina de Anna en la sede de Condé Nast en Nueva York.

Aquel primer encuentro:

Imagen armada con fotos de Anna Wintour y Meryl Streep
Espectáculos

El día que Anna Wintour entrevistó a Miranda Priestly… o sea, a Meryl Streep

Wintour ha comentado en el pasado que considera que la película original como “entretenida”, una afirmación que, sumada al encuentro en Milán, refuerza la conexión entre ambas figuras como íconos de autoridad y estilo.

La colección Primavera/Verano 2026 presentada por Dolce & Gabbana incluyó pijamas con pedrería, lencería transparente, estampados animales y zapatos que iban desde stilettos hasta elegantes pantuflas. Pero más allá de la propuesta estética, el desfile se convirtió en un set cinematográfico, una pasarela que sirvió de puente entre el universo editorial y la industria del entretenimiento.

Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep en 2006, se convirtió en un arquetipo de la mujer poderosa, exigente y sofisticada. Su frase “Eso es todo” y su mirada fulminante definieron una era. El personaje, basado en el libro de Lauren Weisberger —quien trabajó en la vida real para Anna Wintour—, trascendió el cine para instalarse en el imaginario colectivo como símbolo de liderazgo femenino en entornos competitivos.

Con información de Agencia México

Tags

Meryl Streep Anna Wintour

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad