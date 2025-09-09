La inesperada y muy sincera opinión de Anna Wintour sobre el papel de Meryl Streep en 'The Devil Wears Prada'

La opinión de Anna Wintour sobre el papel de Meryl Streep en 'The Devil Wears Prada'

Anna Wintour, considerada una leyenda en el mundo de la moda editorial, reveló que asistió al estreno de la película The Devil Wears Prada (2006), sin conocer completamente su contenido, lo que la tomó por sorpresa.

"Creo que la industria de la moda (estaba) muy dulcemente preocupada por mí, porque la película me iba a retratar de una manera un tanto difícil", continuó, a lo que Remnick añadió: "Caricaturesco".

Aunque inicialmente, la periodista se preocupó por cómo sería percibida en la industria, pronto encontró la cinta "divertida, ingeniosa y entretenida".

Meryl Streep, Stanley Tucci y Anne Hathaway en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2006. (MJ Kim/Getty Images)

Anna destacó especialmente la actuación de Meryl Streep, calificándola como una "interpretación justa" del personaje de Miranda Priestly, el cual fue inspirado en la personalidad de la ex editora de Vogue USA.

"Tenía mucho ingenio. Tenía a Meryl Streep... Era Emily Blunt (quien interpretó a Emily, la asistente de Miranda Priestly). O sea, todas eran increíbles. Y al final, pensé que era una buena oportunidad", dijo Wintour.

Se dice que el personaje de Miranda Priestly está basado en Anna Wintour, ¿será cierto? (THA/Shutterstock/THA/Shutterstock)

Además, la periodista aclaró que la famosa línea de la película, "¿por qué no puedes hacer que las cosas se muevan más rápido?", no refleja la realidad de Vogue, pues de acuerdo con Wintour, las decisiones en la editorial se toman con cuidado y consideración.

"Nadie en Vogue se mueve a un ritmo glacial, y menos aún mis asistentes", bromeó Wintour.