El esperado regreso de El diablo viste a la moda no deja de generar emociones entre los fans, y esta vez no fue por un look memorable, sino por una escena que desató especulaciones: ¿podría aparecer un funeral en la secuela?
Imágenes del rodaje de 'El Diablo Viste a la Moda 2' encienden rumores sobre el funeral de Miranda Priestly
Nuevas imágenes del set muestran a Anne Hathaway como Andy Sachs y Stanley Tucci como Nigel caminando juntos por Central Park, con looks completamente negros, lentes oscuros y expresiones solemnes. El tono fúnebre de la escena avivó las teorías más dramáticas: ¿están filmando el funeral de Miranda Priestly?
La posibilidad de que Miranda Priestly, el icónico personaje interpretado por Meryl Streep, muera en la historia ha dividido a la audiencia. Mientras algunos ven en esto un giro emotivo y simbólico para pasar la batuta a una nueva generación, otros expresan preocupación.
Hasta ahora, ni la producción ni los protagonistas han confirmado qué representa esta secuencia. Lo que sí se sabe es que la secuela explorará el declive del periodismo impreso frente al auge digital, y volverán rostros como Emily Blunt, Stanley Tucci, Anne Hathaway y, por supuesto, Meryl Streep. También se incorpora Kenneth Branagh como el nuevo esposo de Miranda Priestly.
Por otro lado, la diseñadora de vestuario Molly Rogers lamentó la constante filtración de fotografías del rodaje, que afectan el impacto creativo y permiten spoilers no deseados. A pesar de ello, la atención que estas imágenes generan también se convierte en publicidad anticipada.
La esperada secuela de El diablo viste a la moda ya tiene fecha de estreno: 1 de mayo de 2026, y promete traer de vuelta la elegancia, el drama y el humor ácido que convirtieron a la primera entrega en un clásico del cine moderno.
La historia se centrará en el conflicto entre el periodismo de moda tradicional y el auge de lo digital. Miranda Priestly, ahora casada con un poderoso magnate interpretado por Kenneth Branagh, lucha por mantener la relevancia de su imperio editorial. Mientras tanto, Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa como una figura clave en el mundo de los medios digitales, lo que anticipa un nuevo choque de visiones y generaciones.
El elenco original regresa casi completo: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus icónicos personajes. La cinta será dirigida por David Frankel, al igual que la primera parte, y contará con guion de Aline Brosh McKenna, coautora del libreto original.
Las imágenes filtradas desde el set han avivado la emoción de los fans, mostrando a los personajes icónicos de regreso en un ambiente elegante y lleno de estilo. La expectativa crece ante lo que promete ser una secuela cargada de moda, poder y una mirada renovada al mundo editorial.
Con el elenco original reunido y una historia que enfrentará lo clásico con lo digital, El diablo viste a la moda 2 se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026.