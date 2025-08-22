Imágenes del rodaje de 'El Diablo Viste a la Moda 2' encienden rumores sobre el funeral de Miranda Priestly

Nuevas imágenes del set muestran a Anne Hathaway como Andy Sachs y Stanley Tucci como Nigel caminando juntos por Central Park, con looks completamente negros, lentes oscuros y expresiones solemnes. El tono fúnebre de la escena avivó las teorías más dramáticas: ¿están filmando el funeral de Miranda Priestly?

La posibilidad de que Miranda Priestly, el icónico personaje interpretado por Meryl Streep, muera en la historia ha dividido a la audiencia. Mientras algunos ven en esto un giro emotivo y simbólico para pasar la batuta a una nueva generación, otros expresan preocupación.

Hasta ahora, ni la producción ni los protagonistas han confirmado qué representa esta secuencia. Lo que sí se sabe es que la secuela explorará el declive del periodismo impreso frente al auge digital, y volverán rostros como Emily Blunt, Stanley Tucci, Anne Hathaway y, por supuesto, Meryl Streep. También se incorpora Kenneth Branagh como el nuevo esposo de Miranda Priestly.

Anne Hathaway and Stanley Tucci filming ‘The Devil Wears Prada 2’ in New York City today. pic.twitter.com/xF5abcAPnx — Anne Hathaway Crave (@anniecrave) August 20, 2025

Por otro lado, la diseñadora de vestuario Molly Rogers lamentó la constante filtración de fotografías del rodaje, que afectan el impacto creativo y permiten spoilers no deseados. A pesar de ello, la atención que estas imágenes generan también se convierte en publicidad anticipada.

