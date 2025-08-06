¿Quién es el nuevo amor de Andy Sachs en ‘El Diablo viste a la Moda 2’?

James Carr, el nuevo interés romántico de Andy Sachs

En la secuela de El Diablo viste a la moda, el actor Patrick Brammall interpreta a James Carr, un editor de cultura de una prestigiosa revista digital con sede en Londres.

De acuerdo con distintos reportes, James ha sido descrito como sofisticado, inteligente, y aunque parece moverse como pez en el agua en el mundo editorial, no proviene del mundo de la moda. Es más, representa una mirada crítica —pero fascinada— hacia el exceso de ese universo.

Esta característica lo que lo convierte en el contraste perfecto para la Andy de la actualidad: una mujer mucho más segura de sí misma, pero aún dividida entre su pasión profesional y su vida personal.

Patrick Brammall es James Carr, el nuevo interés romántico de Andy Sachs (Anne Hathaway) en 'El Diablo viste a la Moda 2' (Aeon/GC Images)

La elección de Brammall, según versiones, responde al deseo de encontrar un rostro masculino que no opacara el protagonismo de las estrellas femeninas, pero que aportara frescura, carisma y un tipo de masculinidad moderna, alejada del cliché romántico clásico.