¿Quién es el nuevo amor de Andy Sachs en ‘El Diablo viste a la Moda 2’?

La icónica Andy Sachs está de regreso y con ella un nuevo capítulo que promete sacudir el mundo de la moda, editorial y el corazón de millones de fans.
Y es que, El Diablo viste a la moda 2 (que se estrenará en mayo de 2026) no sólo trae de vuelta a Meryl Streep como la inolvidable Miranda Priestly y a Anne Hathaway como una Andy más madura; sino que introduce a un nuevo personaje que ya comienza a robar miradas: el nuevo interés romántico de Andy Sachs, interpretado por el actor australiano Patrick Brammall.
¿Quién es Patrick Brammall, actor que interpreta al nuevo amor de Andy Sachs en 'El Diablo viste a la moda 2'?
Aunque su nombre es tan familiar como los de Anne Hathaway o Meryl Streep, el actor Patrick Brammall es una figura consolidada en la escena australiana y cada vez más presente en producciones internacionales.
Nacido en 1976 en Canberra, Australia, Brammall comenzó su carrera como actor de teatro antes de pasar a la televisión y el cine. Su salto a la fama llegó con la serie A Moody Christmas y más tarde consolidó su presencia con roles en Glitch, un drama de ciencia ficción distribuido por Netflix, y la comedia No Activity, que fue adaptada en Estados Unidos con productores de peso como Will Ferrell.
James Carr, el nuevo interés romántico de Andy Sachs
En la secuela de El Diablo viste a la moda, el actor Patrick Brammall interpreta a James Carr, un editor de cultura de una prestigiosa revista digital con sede en Londres.
De acuerdo con distintos reportes, James ha sido descrito como sofisticado, inteligente, y aunque parece moverse como pez en el agua en el mundo editorial, no proviene del mundo de la moda. Es más, representa una mirada crítica —pero fascinada— hacia el exceso de ese universo.
Esta característica lo que lo convierte en el contraste perfecto para la Andy de la actualidad: una mujer mucho más segura de sí misma, pero aún dividida entre su pasión profesional y su vida personal.
La elección de Brammall, según versiones, responde al deseo de encontrar un rostro masculino que no opacara el protagonismo de las estrellas femeninas, pero que aportara frescura, carisma y un tipo de masculinidad moderna, alejada del cliché romántico clásico.
¿Qué se sabe de la secuela de 'El Diablo viste a la moda'?
La confirmación de El Diablo viste a la moda 2 desató una ola de entusiasmo e incontables dudas entre los fans de la historia oirginal, estrenada en 2006.
¿Cómo dar continuidad a una película que se ha convertido en un título de culto? ¿Cómo reunir a un elenco tan poderoso? Y sobre todo, ¿cómo actualizar una historia que nació en los años 2000 al mundo digital y diverso de hoy?
Con el equipo creativo y de actrices original, la historia enfrenta el reto de ubicarse en la actualidad, un momento lleno de retos y transformaciones no sólo en el mundo editorial y de la moda, sino de las redes sociales y la sociedad en general.
Andy Sachs es ahora una escritora de renombre con un exitoso libro en su haber, que fue adaptado a una serie de streaming. Vive en Londres, ha dejado el mundo de la moda impreso, pero no puede escapar del magnetismo del universo que alguna vez juró abandonar.
La aparición de Miranda Priestly —ahora con un legado amenazado por la inteligencia artificial y los influencers— vuelve a ponerla en el centro del conflicto.
Además de Patrick Brammall como el nuevo interés amoroso, Emily Blunt también regresará como Emily Charlton, ahora al frente de su propia agencia de imagen, y que Stanley Tucci retoma su papel como Nigel, quien tendrá un papel crucial en la nueva rivalidad profesional entre Andy y Miranda.