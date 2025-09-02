¿Quién es Chloe Malle, la sucesora de Anna Wintour?

Desde que Anna Wintourdejó su puesto de Editora en Jefe para Vogue US, las predicciones sobre quién podría ser su sucesora fueron muy variadas. Sin embargo, había un nombre que siempre destacaba: Chloe Malle. Hoy se confirmó su nombramiento.
Te contamos todo sobre ella, desde sus inicios en el mundo editorial hasta la posible nueva visión que traerá a los medios.
¿Quién es Chloe Malle?
Hija de la actriz Candice Bergen y del director de cine francés Louis Malle, Chloe, de 39 años, nació en Nueva York. Y sí, su madre interpretó a la Editora en Jefe de Vogue en Sex and the City, las vueltas que da la vida, ¿no crees?
Desde muy pequeña mostró interés por el mundo editorial así que realizó sus estudios en Literatura Comparada y Escritura en la Universidad de Brown. Su carrera comenzó como pasante dentro de New York Observer, donde se dedicaba a los temas de bienes raíces.
Su trayectoria en la industria de la moda
Chloe lleva más de 14 años en Vogue. Inició como Editora de Sociales y desde entonces ha enfocado su carrera en las industrias de la moda y la belleza, lo que la llevó a liderar el podcast "The Run-Through with Vogue" con Chioma Nnadi. Después se convirtió en Editora Digital, y ha escrito para otros medios como The New York Times, The Wall Street Journal y Architectural Digest, entre otras.
En junio pasado, ella fue la encargada de la entrevista y el artículo de portada sobre la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez (la última edición de Vogue al mando de Anna Wintour) lo que desató las sospechas de su próximo rol en la compañía.
Un nuevo comienzo
Este movimiento parece apostar por una nueva era para la industria de la moda, pues la experiencia digital de Chloe es algo que la diferenció del resto, ya que su expertise en el campo parece dirigir a la editorial a un enfoque más online.
Varios medios aseguran que Anna fue la encargada de elegir a su sucesora, y que Chloe resaltó por conocer a la perfección el ADN de la empresa. Además, se posicionó como candidata ya que varias personas en el equipo de Vogue la respaldaban por sus habilidades, como liderazgo y profesionalismo, por lo que fue la opción "más sensata y correcta" indicaron fuentes cercanas según Page Six.
La responsabilidad de una nueva visión y estrategia para uno de los medios más importantes en el mundo está ahora en los hombros de Chloe Malle, la nueva Jefa de Contenido Editorial de Vogue US.