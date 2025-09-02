¿Quién es Chloe Malle, la sucesora de Anna Wintour?

¿Quién es Chloe Malle?

Hija de la actriz Candice Bergen y del director de cine francés Louis Malle, Chloe, de 39 años, nació en Nueva York. Y sí, su madre interpretó a la Editora en Jefe de Vogue en Sex and the City, las vueltas que da la vida, ¿no crees?

Chloe Malle y su madre, Candice Bergen, quien interpreta a la Editora en Jefe de Vogue en Sex and the City. (Nicholas Hunt/Getty Images)

Desde muy pequeña mostró interés por el mundo editorial así que realizó sus estudios en Literatura Comparada y Escritura en la Universidad de Brown. Su carrera comenzó como pasante dentro de New York Observer, donde se dedicaba a los temas de bienes raíces.

Su trayectoria en la industria de la moda

Chloe lleva más de 14 años en Vogue. Inició como Editora de Sociales y desde entonces ha enfocado su carrera en las industrias de la moda y la belleza, lo que la llevó a liderar el podcast "The Run-Through with Vogue" con Chioma Nnadi. Después se convirtió en Editora Digital, y ha escrito para otros medios como The New York Times, The Wall Street Journal y Architectural Digest, entre otras.

Su nueva posición consistirá en ser Jefa de Contenido Editorial para Vogue US, lo que significa que todos los contenidos de la revista serán supervisados por ella. (via Instagram (@chloemalle))

En junio pasado, ella fue la encargada de la entrevista y el artículo de portada sobre la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez (la última edición de Vogue al mando de Anna Wintour) lo que desató las sospechas de su próximo rol en la compañía.