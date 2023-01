Kylie Jenner y Travis Scott muestran la primera foto de su bebé y revelan nombre

La estrella del reality 'Keeping Up with the Kardashian' compartió varias instantánea de su hijo, que mostraron su cara, y dijo cuál es su nuevo apodo, luego de que decidieron cambiar del de 'Wolf'.

El bebé Aire fue presentado hoy en toda forma por su mamá Kylie Jenner. (Instagram/Kylie Jenner)