Kylie Jenner admite que tuvo depresión posparto en sus dos embarazos

En el avance del último episodio, que se emite en Hulu en Estados Unidos y en Disney+ en el Reino Unido, la joven de 25 años se sinceró con su hermana Kendall Jenner e indicó que si bien no se sentía del todo lista para lucir ciertas prendas, su relación con su cuerpo era "realmente buena".

"No tengo días malos con mi cuerpo, tengo días malos mentalmente. Nada me impide [llevar minivestidos]. Me siento muy bien con mi cuerpo. Veo mi cuerpo y me encanta. Estoy abrazándolo con amor".



Durante el episodio, que fue filmado en abril, Kylie le confió a su hermana Kendall que había llorado "todos los días" en las primeras semanas después del nacimiento de su hijo, cuyo nombre aún no se ha hecho público.