La epica fiesta de Kim y Khloé Kardashian, Leonardo DiCaprio y más en Miami

Pero las actuaciones especiales no terminaron ahí. Se vio a Travis Scott llegar y tomarse fotos con Kylie Jenner antes de subir al escenario en la elegante velada. "Durante su presentación llamó a Wayne Boich y Dwyane Wade para que se tomaran un shot de Don Julio 1942 con él", contó otro invitado.

Venus, de 42 años, fue vista tomando cócteles en uno de los bares para los "asistentes normales" antes de ir a la sección VIP de Kim. Cuba Gooding Jr. parecía estar pasando el mejor momento en la fiesta y se acercaba a invitados aleatorios para entablar una conversación.

Travis Scott y Kylie Jenner se dejaron ver muy románticos. (Alexander Tamargo/©Getty Images 1446444041)

En un momento sorprendió a los asistentes al tomar el escenario y cantar Don't Stop Believing de Journey. "¡Eso fue para ti, Travis!", expresó la estrella de Jerry Maguire, de 54 años, al micrófono antes de salir del escenario y bailar con Scott y Zack Bia al ritmo de Chase B.

Se vio al rapero de Sicko Mode besándose con Jenner, con quien comparte dos hijos, en la cabina del DJ. También interpretó muchas de sus canciones más importantes, incluidas Goosebumps, Highest in the Room y No Bystanders.

David Grutman y Hailey Bieber disfrutaron de la fiesta. (Alexander Tamargo/Getty Images)

Cuando el dúo de DJ Sofi Tukker subió al escenario para tocar, Khloé y Sean Diddy Combs fueron vistos bailando salsa dentro de la impresionante sala de estar de los Boich en su propiedad frente al mar. "Honestamente, fue la fiesta más épica de Art Basel", consideró un invitado. Mil personas fueron rechazadas en la entrada.

Otros asistentes a la fiesta de la Semana del Arte incluyeron a Jared Leto, Anastasia Karanikolaou, Bobby Shmurda, Michael Bay, Dave Portnoy, Karolina Kurkova, Shane Battier, Rande Gerber, Justine Skye, Matt Barnes, The Chainsmokers, Daymond John, Floyd Mayweather, Hannah Bronfmon, Brendan Fallis, Skepta y Gabrielle Union.