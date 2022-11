FOTO: Salma Hayek sorprende con su altar de Día de Muertos

La actriz de Marvel, de 56 años, construyó su ofrenda bonita y casera; luego utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartirla con el mundo y, en particular con sus 29.9 millones de seguidores. En su homenaje a los que ya no están, no pudo faltar la icónica flor de cempasúchil, además de guirnaldas anaranjadas y moradas.

En su altar también había abanicos de papel de colores vívidos, un ukulele y las fotos de aquellos que fueron parte de su familia en vida y que ahora la cuidan desde el otro mundo, había collages de sus seres queridos y detalles que le han regalado algunos de sus followers, como en el caso de @hayekotl.

El influencer destacó que en la mexicanísima ofrenda de Hayek estaban presentes la Caritina y la muñequita Lele (bebé, en dialecto otomí) que alguna vez le regaló. Del vistoso y muy querido juguete, además de la que le obsequió el realizador de contenido, puso otras dos de distintos tamaños.

Esta ocasión, como lo hizo notar la usuaria @aribelarel, a Salma le faltó el papel picado, pero no se extrañó mucho, ya que otros elementos florales le dieron el toque muy colorido a la ofrenda de la protagonista de Un impulsivo y loco amor, película en la que también se hacía gala a nuestras costumbres, como el festejo del 5 de mayo.