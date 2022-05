Mauricio Ochmann está muy enamorado de Paulina Burrola y no descarta boda

“Es que todavía no hay [planes], pero muy seguramente... si se llegara ese día... quién sabe, no hay que futurizar, no se sientan excluidos… ya me pusieron nervioso”, declaró el ex esposo de Aislinn Derbez.

Sin embargo, el actor mexicano recalcó que en este momento no piensa en dar un paso más en su relación sentimental.

Mauricio Ochmann (Jesse Grant/Getty Images for Pantelion)

“Es muy pronto, pero ahora sí que 'Nunca digas nunca' y si se llegara ese momento, pues ya se enterarán”, enfatizó.