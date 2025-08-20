El motivo por el que Issabela Camil mantiene demanda contra Netflix por 'Luis Miguel, la serie'

La demanda de Issabela Camil contra Netflix y 'Luis Miguel, la serie'

El caso se remonta a 2023, cuando la actriz, cuyo nombre real es Erika Ellice Sotres Starr, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la explotación no autorizada de su imagen en la serie de Netflix . Como resultado, la FGR ordenó a Netflix eliminar dichas escenas por considerar que constituyen una violación a su intimidad sexual, derecho protegido por las reformas de la Ley Olimpia, que sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. En febrero de 2025, el juez federal Roberto Posán Tornero ratificó esa medida y otorgó un nuevo plazo a la plataforma para su cumplimiento.

Luis Miguel e Issabela se reencontraron en Aspen. (Cortesía Netflix.)

Sin embargo, Netflix México respondió que no tiene control directo sobre el contenido ya que la producción fue realizada por Netflix Inc. en Estados Unidos, lo que ha complicado la aplicación de la orden judicial.

En medio de esta disputa, Camil se mostró firme al ser abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. “Estoy en todo ese proceso, de verdad, no puedo hablar, pero todo se va acomodando. Lo que va a salir lo conocerán en el tiempo que se pueda conocer”, declaró. La esposa de Sergio Mayer aseguró que el litigio podría sentar un precedente en la industria del entretenimiento: “Sí, 100%. Sería un precedente para muchas cosas y creo que muy justo. El tiempo tiene que cambiar las cosas. Si uno no empuja y no lucha por lo que siente que es justo, todo se queda ahí”.