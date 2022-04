Maite Perroni explora el lado oscuro del ser humano en 'Sin ti no puedo'

“Cada personaje e historia representan retos distintos. Sin Ti No Puedo es un thriller al igual que Oscuro Deseo pero con temáticas diferentes. El reto es poder interpretar un personaje y que no se parezca a alguno de los que ya he interpretado antes.

“Con Alma en Oscuro Deseo tuve que trabajar junto con psicólogos para entender mejor al personaje y no juzgar sus acciones para poder darle la mejor interpretación posible. Ha sido increíble poder construir personajes de la mano de expertos en la materia, poder aprender de ellos en el camino y ver su evolución a lo largo de la historia”, afirmó la actriz de 39 años.

Si algo tiene claro Maite Perroni con los personajes que ha interpretado en los últimos años es que “nada es lo que parece” y que tenemos que conocer a las personas desde su raíz para entender el porqué de sus acciones o decisiones.