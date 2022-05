‘Las Bravas FC’, la serie de HBO Max, cambia la mirada sobre el futbol femenino

¡Los sueños pueden hacerse realidad! Pues antes de ser actor, Mauricio Ochmann quería ser futbolista, algo que ahora pudo lograr gracias a Las Bravas FC, la nueva serie de HBO Max, gracias al proyecto, el intérprete pudo combinar ambas de sus pasiones.

“De niño me hubiera encantado ser futbolista y sí tuve que decidir entre ser futbolista y actor en un momento de mi vida. Se me juntaron dos eventos, uno de teatro cultural y al mismo tiempo, había un torneo. No podía estar en las dos y ahí fue muy decisivo para mi quedarme con el teatro. Y mi carrera fue más hacia la actuación”, compartió el actor en entrevista para Quién.