Lupita D’Alessio exhibe conflicto con Ari Borovoy y Bobo Producciones

Lupita D’Alessio denuncia falta de apoyo de Bobo Producciones

Lupita D’Alessio señaló que la empresa le retiró su apoyo y la inversión en sus shows cuando anunció su retiro de los escenarios.

“Cuando yo avisé mi retiro, sentí horrible porque ahí sí cambió completamente el reverso de la medalla, la relación con ellos fue horrible, la verdad. Empezaron a quitarme producción... ellos te ponen producción cuando a ellos les conviene, como en el Auditorio, como en la Arena. Desde la gira, cuando empezó con Ernesto D’Alessio en Estados Unidos, ahí empezaron a pasar cosas feas, eso no se hace”, recalcó.

Lupita D'Alessio (Getty Images)

La cantante agregó que sufrió en ese proceso y acusó a la compañía de minimizar su trabajo, ya que la respalda una carrera de 50 años, decenas de éxitos, la venta de millones de álbumes, pero, sobre todo, el cariño del público.

“Yo lloré mucho. Es importante que digan la verdad, siempre se vanaglorian, siempre dicen que ellos hacen al artista, el talento es el que hace el artista... ¿dónde estuvieron ellos o quien sea en los 55 años de carrera? Desde hace dos años empezaron a haber problemas sobre producción y traslados y cosas así que desgraciadamente siguen pasando. Entonces, yo no soy ninguna paloma y yo no hago popó en ninguna parte”.

Lupita D’Alessio (Getty Images)

Finalmente, Lupita admitió sentirse indignada por cómo se dieron las cosas y admitió que terminó decepcionada. “Pues, hoy te quiero y mañana no, pues es como muy raro, ¿no? Claro que me indigna y que mi reacción es de enojo con ellos, por supuesto que sí. Yo me encariñé con esa gente y al final me dieron la espalda”.