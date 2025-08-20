Lupita D’Alessio exhibe conflicto con Ari Borovoy y Bobo Producciones

Lupita D'Alessio volvió a pronunciarse sobre las diferencias que tiene con Bobo Producciones, empresa que representa su carrera y que, asegura, le ha retirado apoyo e inversión en sus shows, luego de que ella anunció que había tomado la decisión de retirarse.
La cantante habló de la situación que enfrenta luego de que Ari Boroboy publicara un fragmento de la entrevista que concedió al podcast ¿Cómo funciona tu negocio?, donde habló de su experiencia trabajando con artistas de gran trayectoria.
Lupita D'Alessio exhibe problemas con Bobo Producciones
Aunque el cantante no mencionó a nadie directamente, su reflexión sobre la fama generó interpretaciones que apuntaron a que sus palabras iban dirigidas a Lupita D'Alessio.
“En algún momento un señor que no voy a mencionar su nombre me dijo que se parecía mucho este negocio al de los políticos, cuando no son nadie están comiendo de tu mano y cuando llegan hasta arriba son como las palomas, así decía, están comiendo de tu mano y cuando llegan arriba están viendo en qué momento vas pasando para cagar y creo que ahí es donde me doy cuenta que la fama y el éxito no es para todos”, expresó el exintegrante de OV7 .
Poco después, Lupita D´Alessio hizo público que su experiencia con la empresa no fue la que esperaba. Recordó que al inicio creyó haber encontrado un ambiente de compañerismo, pero con el paso del tiempo todo cambió.
“Cuando yo entré a trabajar con estas personas, me hicieron creer que estaba en familia y yo me encariño inmediatamente con la gente rápidamente y yo creo en la gente, ese es mi problema, que no debo ser tan confiada”, inició.
Lupita D’Alessio denuncia falta de apoyo de Bobo Producciones
Lupita D’Alessio señaló que la empresa le retiró su apoyo y la inversión en sus shows cuando anunció su retiro de los escenarios.
“Cuando yo avisé mi retiro, sentí horrible porque ahí sí cambió completamente el reverso de la medalla, la relación con ellos fue horrible, la verdad. Empezaron a quitarme producción... ellos te ponen producción cuando a ellos les conviene, como en el Auditorio, como en la Arena. Desde la gira, cuando empezó con Ernesto D’Alessio en Estados Unidos, ahí empezaron a pasar cosas feas, eso no se hace”, recalcó.
La cantante agregó que sufrió en ese proceso y acusó a la compañía de minimizar su trabajo, ya que la respalda una carrera de 50 años, decenas de éxitos, la venta de millones de álbumes, pero, sobre todo, el cariño del público.
“Yo lloré mucho. Es importante que digan la verdad, siempre se vanaglorian, siempre dicen que ellos hacen al artista, el talento es el que hace el artista... ¿dónde estuvieron ellos o quien sea en los 55 años de carrera? Desde hace dos años empezaron a haber problemas sobre producción y traslados y cosas así que desgraciadamente siguen pasando. Entonces, yo no soy ninguna paloma y yo no hago popó en ninguna parte”.
Finalmente, Lupita admitió sentirse indignada por cómo se dieron las cosas y admitió que terminó decepcionada. “Pues, hoy te quiero y mañana no, pues es como muy raro, ¿no? Claro que me indigna y que mi reacción es de enojo con ellos, por supuesto que sí. Yo me encariñé con esa gente y al final me dieron la espalda”.