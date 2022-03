Mauricio Ochmann revela que fue interceptado por narcos tras éxito de 'El Chema'

Fue en entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado en donde Mauricio Ochmann contó que en un principio sintió miedo, pero los hombres lo trataron bien. Tiempo después se enteró que aquel narco que lo quiso conocer murió.

"Me interceptaron en un carretera, yo creo que el que iba manejando sabía, me estaban llevando a un evento de un lugar a otro, me interceptaron, después de pasar dos o tres retenes me dice ‘voy a echar gas’. Era un trayecto de 45 minutos. Se mete a la gasolinera, veo a un cuate que pararon el cuello y sí, llegan y tocan la ventana y me dicen ‘el patrón lo quiere conocer’”.



“Y dije bueno, pues ‘ni modo, vamos a conocer al patrón’. Y en ese momento yo te prometo no di más de 25 pasos y de repente siete ocho camionetas, los de a de veras… se baja el patrón –y le dice– ‘Chema’, me da un abrazo. Yo como palmera. Fue como ‘platícanos tú quién eres y tal’. Afortunadamente se portaron muy bien y todo, un abrazo. Yo no sabía quién era. De repente googleé y dije ‘ah órale este cuate, sí está pesado’ y después veo como a los dos tres meses, veo una noticia donde lo habían matado. Entonces yo digo ‘imagínate que esa disputa se hubiera dado ese día’. Si hay cosas que te cimbran. Es nuestra realidad”, comentó el actor.

Ochmann ya se había pronunciado respecto a este personaje, en el pasado aseguró que no le gustaba la imagen que estaba proyectando y por eso decidió dejar el proyecto, y durante la entrevista con Yordi comentó que durante un encuentro con fans, algunos niños le expresaron que querían ser como ‘Chema’ de grandes.