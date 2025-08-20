Mía Rubín sufrió una crisis de ansiedad tras críticas recibidas en un programa televisión

Mía Rubín ha logrado abrirse camino en el mundo del espectáculo. Desde su debut como cantante, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín ha demostrado su pasión y amor por los escenarios, sin embargo, admite, que no ha sido sencillo lidiar con las críticas y comentarios negativos.
Los más recientes durante su participación en el programa Juego de voces, de Televisa, donde enfrentó una gran exposición mediática. Dicha experiencia la llevó a enfrentar su primera crisis de ansiedad, misma que la hizo sentirse aterrorizada al punto de llegar a autosabotearse.
Mía Rubín relata el duro momento que vivió en un programa televisión
Mía Rubínofreció una entrevista en el podcast La Barra de Santiago, conducido por Santiago Vizl, donde recordó su experiencia en el programa Juego de voces, un proyecto que, según confesó, la marcó debido a la excesiva exposición mediática, misma que le provocó una crisis de ansiedad.
“Ahorita que estuve en Juego de voces, ahí es donde de verdad sentí que me sacaron de mi cajita de cristal. Siento que desde ahí me sentí expuesta a una infinidad de comentarios tanto positivos como negativos, recibí comentarios muy feos, de cómo me movía en el escenario, que caminaba como gacela, que hacía sentadillas y hubo un punto, en verdad, en el que yo no podía pararme en un escenario y no sentir terror y miedo”, expresó.
La joven intérprete recordó un momento particular en el foro de televisión, cuando comprendió que las críticas hacia su persona la habían sobrepasado. “En ese programa por primera vez experimenté un ataque de ansiedad por miedo a no hacer las cosas perfecto, por estar enferma. Tampoco era una canción tan difícil, yo sabía que podía hacerlo, pero me autosaboteé tan cañón que me quedé sin voz por un momento, estaba muy asustada”, recordó.
La presión del set y la atención de las cámaras, sumadas a las comentarios negativos que había recibido en redes sociales, la hicieron sentir vulnerable. “De repente: ‘Vamos a grabar, todos listos’ y en ese momento no me dejaban de escurrir las lágrimas, no dejaba de temblar y me di cuenta de ‘Me ganaron’, por primera vez en mi vida me sentí completamente expuesta, me sentí fuera de mí, fuera de control y no sabía cómo arreglarlo”, compartió.
Mía Rubín siempre contó con el apoyo de su familia
“Mi familia me ayudó mucho y nadie más me iba a convencer y eso lo tenía que arreglar yo, y eso a la fecha lo tengo que arreglar yo porque me sigue pasando. No te voy a mentir ahorita y decir que ya estoy completamente sanada de eso porque mi peor enemiga siempre he sido yo misma, siempre”, expresó.
Finalmente, Mía comentó que gran parte de sus dificultades provienen de su constante búsqueda de la perfección, un rasgo que, aunque le ha traído logros, también le ha resultado contraproducente.
“Siempre he buscado una perfección que no existe y siempre he sido muy exigente conmigo, que también es bueno. La exigencia me ha ayudado a crecer y a ser la persona que soy hoy en día, pero también me ha destruido por completo al estar en un escenario haciendo lo que más amo, sufriendo y diciéndome a mí misma ‘No mereces estar aquí’”, declaró.