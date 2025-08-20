Mía Rubín sufrió una crisis de ansiedad tras críticas recibidas en un programa televisión

Mía Rubín relata el duro momento que vivió en un programa televisión

Mía Rubín ofreció una entrevista en el podcast La Barra de Santiago, conducido por Santiago Vizl, donde recordó su experiencia en el programa Juego de voces, un proyecto que, según confesó, la marcó debido a la excesiva exposición mediática, misma que le provocó una crisis de ansiedad.

“Ahorita que estuve en Juego de voces, ahí es donde de verdad sentí que me sacaron de mi cajita de cristal. Siento que desde ahí me sentí expuesta a una infinidad de comentarios tanto positivos como negativos, recibí comentarios muy feos, de cómo me movía en el escenario, que caminaba como gacela, que hacía sentadillas y hubo un punto, en verdad, en el que yo no podía pararme en un escenario y no sentir terror y miedo”, expresó.

La joven intérprete recordó un momento particular en el foro de televisión, cuando comprendió que las críticas hacia su persona la habían sobrepasado. “En ese programa por primera vez experimenté un ataque de ansiedad por miedo a no hacer las cosas perfecto, por estar enferma. Tampoco era una canción tan difícil, yo sabía que podía hacerlo, pero me autosaboteé tan cañón que me quedé sin voz por un momento, estaba muy asustada”, recordó.

La presión del set y la atención de las cámaras, sumadas a las comentarios negativos que había recibido en redes sociales, la hicieron sentir vulnerable. “De repente: ‘Vamos a grabar, todos listos’ y en ese momento no me dejaban de escurrir las lágrimas, no dejaba de temblar y me di cuenta de ‘Me ganaron’, por primera vez en mi vida me sentí completamente expuesta, me sentí fuera de mí, fuera de control y no sabía cómo arreglarlo”, compartió.