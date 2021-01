¿Cuánto costaría el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West?

Aquel 24 de mayo de 2014, Kardashian le dio el "¡Sí, aceptó!" a West con el documento firmado que decía que ella recibirá un millón de dólares por cada año que estuvo casada, con un tope de 10 millones. Una fuente reveló, en su momento, que "todo el proceso para el acuerdo prenupcial de Kim y Kanye ha sido extremadamente fácil y relativamente libre de dramas".

West, abundó el informante, "ni siquiera pensó que la pareja necesitaba un acuerdo prenupcial y estaba listo para darle a Kim carta blanca sobre todos sus activos financieros. Sí, ama tanto a Kim. Hay una gran diferencia con el acuerdo prenupcial de Kim con Humphries… la preparación de su acuerdo se prolongó durante varios meses. Fue largo y tedioso".

Desde su matrimonio en 2014, las fortunas de Kanye West y de Kim Kardashian han crecido considerablemente, lo que podría modificar su prenup. (Lars Niki/Getty Images for WSJ. Magazine I)

Otros detalles del prenup son que Kardashian tiene a su nombre la mansión que poseen en Bel Air, a pesar de que la mayor parte de la factura la pagó Kanye, además ella podrá conservar todas las joyas y regalos que le dio él durante este tiempo. Se sabe que lo que percibe Kim por Keeping Up With The Kardashian's, su línea de ropa y acuerdos publicitarios es dinero de ella.

Además, el seguro de vida de West, valuado en 20 millones de dólares tiene como única beneficiaria a la socialite y, según lo dicho, esto no cambiará a pesar del divorcio. Se dijo que este acuerdo no contiene ninguna cláusula con respecto a la custodia de sus hijos, en el tiempo que lo firmaron sólo había nacido North.