Sarah Jessica Parker confirma que tuvo un romance con Nicolas Cage

Después de Nicolas Cage, llegó el gran amor para Sarah Jessica Parker

En la misma entrevista, Sarah Jessica Parker se animó a hablar de su relación con el también actor Matthew Broderick, su esposo desde 1997.

Según contó, ambos tuvieron su primera cita en 1992, y ella fue la primera en decir “Te amo”. “Nada que perder, ¿sabes?”, compartió, recordando ese instante

Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker. (Clasos.com)

Hoy, tras casi tres décadas de matrimonio, la pareja se ha convertido en uno de los referentes del espectáculo y el amor duradero. Han brillado juntos en Broadway con obras como How to Succeed in Business Without Really Trying y Plaza Suite, y son los orgullosos padres de tres hijos: James Wilkie, y las gemelas Tabitha y Marion.