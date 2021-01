Javier Chicharito Hernández rompió el silencio (esto dijo de Sarah Kohan)

Aunque en este año me encab***na, decepcioné, desesperé y lloré… también soy capaz de valorar todas las experiencias, personas y aprendizajes increíbles que me trajo. Empezando porque el @lagalaxy puso toda su confianza en mí y nos dio la oportunidad de mudarnos a Los Ángeles Javier Chicharito Hernández, futbolista

Hernández también aceptó que es "una ciudad que amé y me recibió increíble desde el primer momento que estuve aquí. Aún me falta mucho por demostrar, pero me estoy preparando a tope para lograr que este año entrante sea mucho mejor en cuestión de resultados".

Entonces dedicó su texto a su recién crecida familia: "Y por supuesto, ¡nació Nala! Que fue capaz de volverme a hacer sentir ese amor incondicional imposible de escribir aquí. Y que llegó a complementar el equipazo con Sarah y el cachetón", esto puede dejar atrás la creencia de un distanciamiento, ya que la sigue viendo como parte de su equipo.

Para finalizar, Javier deseó el mejor 2021: "Así que, aunque fue un año muy difícil, estoy seguro de que podemos encontrarle siempre el lado ch***ón. Por eso quiero cerrar mi año agradeciéndoles tantas muestras de cariño y apoyo incondicional a mis amigos, hermanos y todas esas personas que me siguen. Sé que viene lo mejor".