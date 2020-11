Javier Hernández reacciona a rumores de infidelidad de su esposa con su coach

Sin embargo, tiene toda la confianza de que en 2021 logrará presentarse como un hombre y un jugador distinto, gracias al apoyo total de Diego y del L.A. Galaxy, en quienes confía: "Estoy tomando decisiones en mi vida con mucha responsabilidad. Este club me ha brindado absolutamente todo, el que no ha confiado en ellos he sido yo".

Explica su festejo

Luego de lograr la anotación frente al equipo Seattle Sounders, el atacante mexicano decidió celebrar este tanto de una forma muy curiosa y emuló los festejos que realiza con cada enceste el jugado de Los Ángeles Lakers de la NBA, LeBron James, y Chicharito explicó por qué decidió hacerlo así.

🙌 @CH14_, señoras y señores! 🙌



Chicharito abre el marcador ante Seattle y marca su primer gol en el @dignityhealthsp 🤩pic.twitter.com/TVOr1mqyAP — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) November 5, 2020

Festejé así porque LeBron (James) es una persona a la cual admiro mucho. Me refleja mucha responsabilidad, él conlleva mucha responsabilidad en su vida en muchos factores y puede con ella. Es algo que le estoy aprendiendo mucho y sé que puedo con esto Javier 'Chicharito' Hernández

La Selección Mexicana

En esta oportunidad, Javier también hizo eco de su posible llamado al equipo tricolor y refrendó su compromiso: "A la Selección estoy completamente abierto. Siempre he estado abierto, esa puerta nunca la he cerrado, cuando no quiera jugar en Selección lo diré abiertamente. Está en mí, debo jugar mejor para ser llamado".