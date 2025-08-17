Victoria Beckham habla de sus problemas de imagen corporal en nuevo documental

Victoria Beckham ha sido una famosa figura pública durante más de 30 años, pero la vida bajo los reflectores no ha estado exenta de dificultades.
Una nueva serie documental de Netflix, que se estrenará en septiembre, revela cómo años de atención mediática negativa afectaron su imagen corporal y la llevaron a adoptar estrictas dietas, según fuentes citadas por el sitio de noticias Page Six.
Publicidad
Victoria Beckham habla de sus problemas de imagen corporal
“Si miras en retrospectiva el entorno mediático de los años 90, era muy difícil”, comentó una fuente al medio, confirmando que la diseñadora, de 51 años, aborda sus luchas en la serie de tres capítulos, Victoria Beckham.
El documental sigue a la exSpice Girl convertida en una importante diseñadora mientras se prepara para organizar el desfile de moda más grande de su carrera para su marca, durante la Semana de la Moda de París en septiembre de 2024.
Además, fuentes señalan que su hijo mayor, Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, aparecen brevemente en la serie, filmada antes del distanciamiento que ha afectado a la familia Beckham en los últimos meses.
El acoso que Victoria Beckham sufrió por parte del público y los medios también se ve reflejado en la docuserie de Netflix Beckham, centrada en su esposo David. En ella, Victoria recuerda los gritos ofensivos que recibía durante los partidos de fútbol: “Es vergonzoso, es hiriente”, aseguró.
Publicidad
La presión mediática hizo que Victoria Beckham tuviera problemas con su imagen
Según las fuentes, en el nuevo documental Victoria Beckhamrecuerda el momento en el que el presentador Chris Evans la presionó para que apareciera en vivo, apenas dos meses después de dar a luz a su hijo Brooklyn en 1999.
Ese tipo de presión le generó problemas de imagen corporal, lo que le provocó controlar de manera extrema su cuerpo ejercitándose a diario y siguiendo dietas muy estrictas.
La diseñadora también reconoció las dificultades que estas exigencias le generaron: “Nunca quiero que parezca que me estoy quejando, pero hubo momentos en los que no me sentí lo suficientemente segura como para sentarme en la playa y ver a mis hijos jugar”, declaró en entrevista para la revista Grazia el año pasado.
Sin embargo, reconoció que finalmente se dio cuenta de que "la vida es demasiado corta" para contar calorías constantemente. En cuanto a su gusto culposo, Victoria mencionó en una entrevista con Net-a-Porter que es el tequila.