Victoria Beckham habla de sus problemas de imagen corporal en nuevo documental

Victoria Beckham habla de sus problemas de imagen corporal

“Si miras en retrospectiva el entorno mediático de los años 90, era muy difícil”, comentó una fuente al medio, confirmando que la diseñadora, de 51 años, aborda sus luchas en la serie de tres capítulos, Victoria Beckham.

El documental sigue a la exSpice Girl convertida en una importante diseñadora mientras se prepara para organizar el desfile de moda más grande de su carrera para su marca, durante la Semana de la Moda de París en septiembre de 2024.

Victoria Beckham (Instagram)

Además, fuentes señalan que su hijo mayor, Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, aparecen brevemente en la serie, filmada antes del distanciamiento que ha afectado a la familia Beckham en los últimos meses.

El acoso que Victoria Beckham sufrió por parte del público y los medios también se ve reflejado en la docuserie de Netflix Beckham, centrada en su esposo David. En ella, Victoria recuerda los gritos ofensivos que recibía durante los partidos de fútbol: “Es vergonzoso, es hiriente”, aseguró.