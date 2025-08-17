Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Este es el famoso actor que Pepe Aguilar quiere que lo interprete en su bioserie

El cantante Pepe Aguilar confirmó que sigue en pie la idea de producir una bioserie que contará la historia de la familia Aguilar.
dom 17 agosto 2025 01:10 PM
Pepe Aguilar
Pepe Aguilar

Pepe Aguilar confirmó que sigue en pie la idea de escribir una bioserie que contará la historia de su familia, abarcando tres generaciones, además de revelar el nombre del actor que le gustaría que lo interpretara.

“Sí, estamos en eso, fíjate, yo creo que todo será a su momento y a su tiempo. Y estamos en eso, conocí a unos amigos que de hecho van a venir aquí al show, productores que han hecho varias películas en Hollywood y en México. Y estamos hablando de hacer la serie de mis papás, o sea, retomar ese proyecto que no he hecho la verdad por falta de tiempo”, explicó.

Publicidad

​​Pepe Aguilar quiere que este famoso actor lo interprete en la boiserie de la familia Aguilar

En entrevista con Televisa Espectáculos, Pepe Aguilar dejó claro que la producción será ambiciosa y personal, y que, aunque un actor puede caracterizarse, tiene en mente a alguien que guarda un gran parecido con él.

Univision's 36th Premio Lo Nuestro - Show
Pepe Aguilar

“Híjole, uno que se parezca mucho, mucho, mucho físicamente… Pero alguien que se parece mucho podría ser como Jason Momoa”, declaró antes de soltar una gran carcajada.

Jason Momoa
Jason Momoa

Este fin de semana, el cantante regresó a uno de los escenarios más importantes del mundo, el Hollywood Bowl, donde se presentó por primera vez hace 23 años. En aquella ocasión, marcó un precedente al pisar ese recinto, ya que solo lo hacían artistas de otros géneros.

“Sí, fui el primero aquí, no dejaban entrar más que música clásica casi casi y uno que otro rockero que de repente le daban chance, pero a latinos no. De hecho, fui de los primeros latinos y el primer cantante de música mexicana”, recordó.

Publicidad

Christian Nodal reaparece junto a Ángela Aguilar tras su polémica entrevista

Christian Nodal volvió a acaparar miradas tras reaparecer en público junto a su esposa, Ángela Aguilar, justo después de la polémica entrevista que le concedió a Adela Micha. En esa charla, el intérprete de “Botella tras botella” habló por primera vez sobre su separación de Cazzu y también sobre cómo nació su historia de amor con la hija de Pepe Aguilar.

Latin GRAMMY Acoustic Sessions With Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal

La reaparición del cantante tuvo lugar en Los Ángeles, durante las presentaciones que Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo, ofrecieron en el Hollywood Bowl. Fue el propio cantante quien compartió videos y fotografías donde se observó a Nodal integrado con la familia y acompañando a su esposa en una noche tan significativa.

El momento más emotivo llegó cuando Ángela, sobre el escenario, dedicó unas palabras a Nodal antes de interpretar el bolero “Contigo a la distancia”. Conmovida, la joven confesó que esa canción le recordaba profundamente a su esposo, quien desde el público no dejó de mirarla con admiración y aplaudir su interpretación.

Publicidad

Tags

Pepe Aguilar

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien.jpg

Publicidad