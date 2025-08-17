Este es el famoso actor que Pepe Aguilar quiere que lo interprete en su bioserie

​​Pepe Aguilar quiere que este famoso actor lo interprete en la boiserie de la familia Aguilar

En entrevista con Televisa Espectáculos, Pepe Aguilar dejó claro que la producción será ambiciosa y personal, y que, aunque un actor puede caracterizarse, tiene en mente a alguien que guarda un gran parecido con él.

Pepe Aguilar (GettyImages)

“Híjole, uno que se parezca mucho, mucho, mucho físicamente… Pero alguien que se parece mucho podría ser como Jason Momoa”, declaró antes de soltar una gran carcajada.

Jason Momoa (Jon Kopaloff/Getty Images)

Este fin de semana, el cantante regresó a uno de los escenarios más importantes del mundo, el Hollywood Bowl, donde se presentó por primera vez hace 23 años. En aquella ocasión, marcó un precedente al pisar ese recinto, ya que solo lo hacían artistas de otros géneros.

“Sí, fui el primero aquí, no dejaban entrar más que música clásica casi casi y uno que otro rockero que de repente le daban chance, pero a latinos no. De hecho, fui de los primeros latinos y el primer cantante de música mexicana”, recordó.