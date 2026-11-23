¿Qué pasó con la obra de Frida Kahlo retirada de Christie’s?

Congreso de los pueblos por la paz, pintada en 1952, estaba incluida en una subasta de Christie’s en Nueva York , con un precio estimado de entre 2.5 y 3.5 millones de dólares. Sin embargo, la casa de subastas decidió retirarla el 17 de noviembre, después de que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) solicitara documentación para esclarecer su procedencia.

La controversia comenzó cuando el colectivo Defendamos la Colección Gelman señaló que la pintura aparece en un inventario elaborado por Diego Rivera en 1957, relacionado con el fideicomiso de la Casa Azul. Por ello, cuestionó cómo llegó a manos privadas y posteriormente al mercado internacional.

El INBAL, por su parte, señaló que la obra salió de México antes de la declaratoria de monumento artístico de 1984. No obstante, la documentación de Christie’s indica que regresó al país en 1953 para participar en la primera exposición individual de Kahlo, lo que abre nuevas preguntas sobre su trayectoria.

Por ahora, la venta permanece suspendida mientras se investiga su procedencia.

La obra "Congreso de los Pueblos por la Paz", de Frida Kahlo, se exhibe durante la presentación de piezas destacadas de la subasta nocturna de Sotheby's en Nueva York, en el contexto de la pandemia de coronavirus. (Cindy Ord/Getty Images,)





¿Cuántas pinturas de Frida Kahlo hay en México?

Se estima que Frida Kahlo realizó alrededor de 150 pinturas. De acuerdo con un recuento publicado por EL PAÍS en abril de 2026, solamente siete permanecen en México: cuatro forman parte del patrimonio público y las otras pertenecen a colecciones privadas.

El dato dimensiona la dispersión de su legado. La mayoría de sus pinturas se encuentra fuera del país, entre instituciones culturales y coleccionistas particulares. En México destacan recintos como el Museo de Arte Moderno, que conserva Las dos Fridas (1939), y la Casa Azul, en Coyoacán, donde se resguardan pinturas, objetos personales y documentos relacionados con la artista.

También existen obras en colecciones privadas nacionales, aunque no todas están disponibles para el público.

De Nueva York a París: ¿en qué museos internacionales hay obras de Frida Kahlo?

La presencia internacional de Kahlo comenzó durante su vida y se consolidó con exposiciones y adquisiciones de instituciones extranjeras.

Entre los museos que conservan obras de la artista se encuentran el Museum of Modern Art (MoMA), en Nueva York; el National Museum of Women in the Arts, en Washington, y el Centre Pompidou, en París. En sus colecciones figuran pinturas como Autorretrato con pelo corto (1940), Autorretrato dedicado a León Trotsky (1937) y El marco (1938), respectivamente.

Estas instituciones son parte de una red internacional que conserva y exhibe la producción de Kahlo. Sin embargo, no existe un registro público consolidado que permita determinar con exactitud cuántas pinturas están actualmente en museos extranjeros y cuántas pertenecen a particulares.