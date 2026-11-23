La polémica por Congreso de los pueblos por la paz, una pintura de Frida Kahlo que fue retirada de una subasta de Christie’s en Nueva York en noviembre de 2026, volvió a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿dónde están las obras de una de las artistas mexicanas más reconocidas del mundo? Se estima que Kahlo realizó alrededor de 150 pinturas al óleo, pero apenas siete permanecen en México, cuatro de ellas dentro del patrimonio público. El resto se encuentra disperso entre museos internacionales y colecciones privadas, algunas vinculadas con figuras como Madonna . Una legislación mexicana busca proteger este legado, aunque su historia todavía plantea interrogantes.
¿Dónde están las obras de Frida Kahlo? El mapa de sus pinturas dentro y fuera de México
La polémica por Congreso de los pueblos por la paz, una pintura de Frida Kahlo que fue retirada de una subasta de Christie’s en Nueva York en noviembre de 2026, volvió a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿dónde están las obras de una de las artistas mexicanas más reconocidas del mundo? Se estima que Kahlo realizó alrededor de 150 pinturas al óleo, pero apenas siete permanecen en México, cuatro de ellas dentro del patrimonio público. El resto se encuentra disperso entre museos internacionales y colecciones privadas, algunas vinculadas con figuras como Madonna . Una legislación mexicana busca proteger este legado, aunque su historia todavía plantea interrogantes.
¿Qué pasó con la obra de Frida Kahlo retirada de Christie’s?
Congreso de los pueblos por la paz, pintada en 1952, estaba incluida en una subasta de Christie’s en Nueva York , con un precio estimado de entre 2.5 y 3.5 millones de dólares. Sin embargo, la casa de subastas decidió retirarla el 17 de noviembre, después de que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) solicitara documentación para esclarecer su procedencia.
La controversia comenzó cuando el colectivo Defendamos la Colección Gelman señaló que la pintura aparece en un inventario elaborado por Diego Rivera en 1957, relacionado con el fideicomiso de la Casa Azul. Por ello, cuestionó cómo llegó a manos privadas y posteriormente al mercado internacional.
El INBAL, por su parte, señaló que la obra salió de México antes de la declaratoria de monumento artístico de 1984. No obstante, la documentación de Christie’s indica que regresó al país en 1953 para participar en la primera exposición individual de Kahlo, lo que abre nuevas preguntas sobre su trayectoria.
Por ahora, la venta permanece suspendida mientras se investiga su procedencia.
¿Cuántas pinturas de Frida Kahlo hay en México?
Se estima que Frida Kahlo realizó alrededor de 150 pinturas. De acuerdo con un recuento publicado por EL PAÍS en abril de 2026, solamente siete permanecen en México: cuatro forman parte del patrimonio público y las otras pertenecen a colecciones privadas.
El dato dimensiona la dispersión de su legado. La mayoría de sus pinturas se encuentra fuera del país, entre instituciones culturales y coleccionistas particulares. En México destacan recintos como el Museo de Arte Moderno, que conserva Las dos Fridas (1939), y la Casa Azul, en Coyoacán, donde se resguardan pinturas, objetos personales y documentos relacionados con la artista.
También existen obras en colecciones privadas nacionales, aunque no todas están disponibles para el público.
De Nueva York a París: ¿en qué museos internacionales hay obras de Frida Kahlo?
La presencia internacional de Kahlo comenzó durante su vida y se consolidó con exposiciones y adquisiciones de instituciones extranjeras.
Entre los museos que conservan obras de la artista se encuentran el Museum of Modern Art (MoMA), en Nueva York; el National Museum of Women in the Arts, en Washington, y el Centre Pompidou, en París. En sus colecciones figuran pinturas como Autorretrato con pelo corto (1940), Autorretrato dedicado a León Trotsky (1937) y El marco (1938), respectivamente.
Estas instituciones son parte de una red internacional que conserva y exhibe la producción de Kahlo. Sin embargo, no existe un registro público consolidado que permita determinar con exactitud cuántas pinturas están actualmente en museos extranjeros y cuántas pertenecen a particulares.
Madonna y los coleccionistas privados: ¿quién tiene las pinturas de Frida Kahlo?
El mercado privado también ha sido fundamental en la historia de la obra de Kahlo. Su nombre aparece relacionado con coleccionistas internacionales y celebridades, entre ellas Madonna, quien ha expresado públicamente su admiración por la artista mexicana.
Sin embargo, las versiones sobre la propiedad de determinadas pinturas por parte de la cantante no siempre cuentan con documentación pública que permita confirmar su titularidad actual.
Uno de los casos más relevantes es el de la Colección Gelman, formada por Jacques y Natasha Gelman. Este acervo reúne 18 obras de Frida Kahlo, entre pinturas, dibujos y obra gráfica.
En enero de 2026, Banco Santander anunció un acuerdo para gestionar la colección a largo plazo, que pasará a denominarse Colección Gelman Santander. Su futuro y posible exhibición internacional han generado un debate sobre la conservación y el acceso a uno de los conjuntos más importantes del arte mexicano del siglo XX.
¿Qué ley protege las obras de Frida Kahlo en México?
Desde 1984, toda la producción artística de Frida Kahlo está declarada monumento artístico mediante un decreto publicado durante el gobierno de Miguel de la Madrid. La disposición comprende pinturas, obra gráfica, grabados y documentos técnicos, sin importar si pertenecen al Estado o a particulares.
Entre sus principales alcances destacan:
- Protección patrimonial: toda la obra de Kahlo está reconocida como monumento artístico.
- Exportación: está prohibida la salida definitiva de sus obras del territorio mexicano.
- Salidas temporales: el INBAL puede autorizarlas excepcionalmente para actividades de difusión cultural, siempre que se garantice el regreso y la integridad de las piezas.
- Repatriación: el decreto establece que el INBAL procurará recuperar obras que se encuentren en colecciones privadas en el extranjero.
Esto significa que una pintura puede pertenecer a un coleccionista particular, pero su propietario no tiene libertad absoluta para trasladarla permanentemente fuera de México.
Precisamente, la aplicación de estas disposiciones y la trayectoria de Congreso de los pueblos por la paz forman parte de la discusión actual.
El legado de Frida Kahlo: entre el patrimonio mexicano y el mercado del arte
La obra de Frida Kahlo es hoy uno de los activos más valiosos del arte latinoamericano. En 2025, El sueño (La cama) alcanzó aproximadamente 54.7 millones de dólares en Sotheby’s, un récord para una obra de una artista mujer vendida en subasta.
Pero más allá de las cifras, la discusión sobre sus pinturas plantea una contradicción: México protege legalmente el legado de una de sus artistas más importantes, aunque buena parte de su producción permanece fuera del alcance del público nacional.
El caso de Congreso de los pueblos por la paz vuelve a poner esa tensión en el centro de la conversación. Porque Frida Kahlo pertenece a la historia cultural de México, pero el destino de sus pinturas también está ligado a coleccionistas, instituciones extranjeras y un mercado internacional que no deja de crecer.