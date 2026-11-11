De Frida Kahlo a Mozart y Amy Winehouse: artistas que cambiaron el mundo antes de cumplir 30 años

Genios precoces: los artistas que hicieron historia antes de los 30 años

Jean-Michel Basquiat: el artista que llevó el grafiti a los grandes museos

Nueva York fue el escenario donde Jean-Michel Basquiat comenzó a construir uno de los lenguajes más reconocibles del arte contemporáneo. Nacido en Brooklyn en 1960, el artista de ascendencia haitiana y puertorriqueña empezó interviniendo las calles de Manhattan con mensajes enigmáticos firmados bajo el seudónimo SAMO, junto con Al Díaz.

A principios de los años ochenta, sus pinturas comenzaron a conquistar las galerías y los grandes circuitos del arte. Con apenas 21 años participó en Documenta de Kassel y, a los 22, en la Whitney Biennial. Su obra mezclaba referencias a la historia, la música, el racismo y las estructuras de poder, con un estilo que rompía las fronteras entre el arte callejero y el institucional.

Basquiat murió en 1988, a los 27 años. Aunque su carrera fue breve, se convirtió en una de las figuras fundamentales del arte del siglo XX y su influencia permanece vigente en la cultura contemporánea.



Jean-Michel Basquiat, el emblemático artista. (Cortesía. )





Frida Kahlo: la pintora mexicana que convirtió su propia historia en arte

Antes de convertirse en uno de los nombres fundamentales del arte mexicano, Frida Kahlo tuvo que reinventar su vida. Nacida en Coyoacán en 1907, inicialmente contemplaba estudiar medicina, pero un accidente de autobús ocurrido en 1925, cuando tenía 18 años, cambió radicalmente su destino.

Durante su recuperación comenzó a pintar. Con un caballete adaptado a su cama y un espejo colocado frente a ella, realizó sus primeros autorretratos. A través de ellos encontró una manera de explorar su identidad, el dolor, el cuerpo y su relación con México, construyendo un lenguaje artístico profundamente personal.

En 1929, con apenas 22 años, se casó con Diego Rivera y comenzó una nueva etapa en su trayectoria. Aunque su reconocimiento internacional llegaría después, las bases de una obra que transformaría la historia del arte ya estaban presentes antes de cumplir 30 años.

Autoretrato de Frida Kahlo subastado en Londres por Sotheby's. (Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby's)





Wolfgang Amadeus Mozart: el niño prodigio que revolucionó la música clásica

Hay talentos que parecen desafiar cualquier explicación y Wolfgang Amadeus Mozart es uno de los ejemplos más extraordinarios. Nacido en Salzburgo en 1756, mostró habilidades musicales desde la infancia. A los cinco años ya componía sus propias piezas y, con apenas ocho, escribió su primera sinfonía.

Su infancia estuvo marcada por extensas giras musicales por Europa junto a su hermana Nannerl, presentándose ante cortes y audiencias aristocráticas. Durante la adolescencia desarrolló una producción cada vez más ambiciosa, que incluyó óperas, conciertos y composiciones orquestales.

Mozart murió en 1791, a los 35 años, pero antes de cumplir tres décadas ya había creado algunas de las obras que definirían su legado. Su capacidad para transformar la sinfonía, la ópera y la música de cámara lo convirtió en uno de los compositores más influyentes de todos los tiempos.

Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los músicos más celebrados de la historia de la música clásica. (Archivo. )

Sylvia Plath: la escritora que transformó la poesía confesional

La literatura del siglo XX encontró en Sylvia Plath una de sus voces más intensas y personales. Nacida en Boston en 1932, la escritora estadounidense comenzó a publicar poemas desde muy joven. Su obra exploró la identidad, las contradicciones emocionales y la experiencia íntima como materia literaria.

En 1960, cuando tenía 27 años, publicó The Colossus, su primer libro de poesía. Tres años después apareció La campana de cristal, novela semiautobiográfica que se convertiría en uno de sus trabajos más conocidos. Su escritura encontró un lugar fundamental dentro de la poesía confesional, corriente que también tuvo entre sus exponentes a Anne Sexton y Robert Lowell.

Plath murió en 1963, a los 30 años. Su poemario Ariel, publicado de manera póstuma, consolidó su influencia literaria. En 1982 se convirtió en la primera poeta en recibir el Pulitzer de manera póstuma, gracias a The Collected Poems.