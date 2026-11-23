¿Qué es Flower Shop y por qué está conquistando distintas ciudades?

Imagina entrar a una florería y encontrar girasoles, rosas y otras variedades botánicas que, en lugar de pétalos naturales, están confeccionadas en peluche. Esa es la propuesta de Flower Shop, un proyecto que convierte la compra tradicional de flores en una experiencia artística y participativa.

Detrás de esta iniciativa está CJ Hendry, quien propone una nueva manera de relacionarnos con uno de los objetos más reconocibles de nuestra vida cotidiana. Aquí no se trata solamente de observar una instalación: cada visitante puede elegir sus flores favoritas, combinarlas y llevarse a casa un ramo personalizado.

El concepto también juega con una contradicción interesante: las flores representan belleza y temporalidad, pero estas creaciones buscan conservar su apariencia indefinidamente. Su atractivo está precisamente en esa combinación de arte, diseño, experiencia y objetos coleccionables.

CJ Hendry creadora de Flower Shop. (Astrid Stawiarz/Getty Images for Sulwhasoo)





CJ Hendry: la artista que convirtió las flores en objetos de colección

CJ Hendry es una artista australiana nacida en 1988 y radicada en Nueva York. Su trayectoria comenzó a ganar reconocimiento internacional gracias a sus dibujos hiperrealistas, realizados con lápices de colores y una precisión que consigue reproducir texturas y detalles de objetos cotidianos.

Con el tiempo, su trabajo evolucionó hacia instalaciones de gran formato y experiencias que invitan al público a interactuar con sus creaciones. Una característica de su práctica es el interés por los objetos que forman parte de nuestra vida diaria y la manera en que pueden adquirir nuevos significados cuando cambian de material, escala o contexto.

Su universo creativo también encontró en las redes sociales una plataforma importante de difusión. A través de Instagram, Hendry consiguió construir una comunidad internacional interesada tanto en sus dibujos como en sus ambiciosos proyectos expositivos.

Flower Shop representa una extensión de esa exploración: llevar el arte fuera de los formatos tradicionales y convertirlo en una experiencia cercana, accesible y tangible.

