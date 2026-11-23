Hay flores que se marchitan en unos días y otras que están hechas para durar toda la vida. Esa es la premisa de Flower Shop, el proyecto de la artista australiana CJ Hendry que convierte las formas de la naturaleza en objetos de colección confeccionados en peluche. Del 20 al 30 de noviembre de 2026, esta tienda temporal llega por primera vez a Ciudad de México, con una instalación en la colonia Roma Norte donde los visitantes pueden elegir sus flores y construir sus propios ramos. La propuesta combina arte contemporáneo, diseño y coleccionismo en una experiencia que busca acercar el universo creativo de Hendry a nuevos públicos.
CJ Hendry trae Flower Shop a CDMX: conoce la tienda de flores de peluche que puedes convertir en una colección
Hay flores que se marchitan en unos días y otras que están hechas para durar toda la vida. Esa es la premisa de Flower Shop, el proyecto de la artista australiana CJ Hendry que convierte las formas de la naturaleza en objetos de colección confeccionados en peluche. Del 20 al 30 de noviembre de 2026, esta tienda temporal llega por primera vez a Ciudad de México, con una instalación en la colonia Roma Norte donde los visitantes pueden elegir sus flores y construir sus propios ramos. La propuesta combina arte contemporáneo, diseño y coleccionismo en una experiencia que busca acercar el universo creativo de Hendry a nuevos públicos.
¿Qué es Flower Shop y por qué está conquistando distintas ciudades?
Imagina entrar a una florería y encontrar girasoles, rosas y otras variedades botánicas que, en lugar de pétalos naturales, están confeccionadas en peluche. Esa es la propuesta de Flower Shop, un proyecto que convierte la compra tradicional de flores en una experiencia artística y participativa.
Detrás de esta iniciativa está CJ Hendry, quien propone una nueva manera de relacionarnos con uno de los objetos más reconocibles de nuestra vida cotidiana. Aquí no se trata solamente de observar una instalación: cada visitante puede elegir sus flores favoritas, combinarlas y llevarse a casa un ramo personalizado.
El concepto también juega con una contradicción interesante: las flores representan belleza y temporalidad, pero estas creaciones buscan conservar su apariencia indefinidamente. Su atractivo está precisamente en esa combinación de arte, diseño, experiencia y objetos coleccionables.
CJ Hendry: la artista que convirtió las flores en objetos de colección
CJ Hendry es una artista australiana nacida en 1988 y radicada en Nueva York. Su trayectoria comenzó a ganar reconocimiento internacional gracias a sus dibujos hiperrealistas, realizados con lápices de colores y una precisión que consigue reproducir texturas y detalles de objetos cotidianos.
Con el tiempo, su trabajo evolucionó hacia instalaciones de gran formato y experiencias que invitan al público a interactuar con sus creaciones. Una característica de su práctica es el interés por los objetos que forman parte de nuestra vida diaria y la manera en que pueden adquirir nuevos significados cuando cambian de material, escala o contexto.
Su universo creativo también encontró en las redes sociales una plataforma importante de difusión. A través de Instagram, Hendry consiguió construir una comunidad internacional interesada tanto en sus dibujos como en sus ambiciosos proyectos expositivos.
Flower Shop representa una extensión de esa exploración: llevar el arte fuera de los formatos tradicionales y convertirlo en una experiencia cercana, accesible y tangible.
Flower Market: el origen de las flores eternas de CJ Hendry
Antes de Flower Shop existió Flower Market, el proyecto que sentó las bases de este universo botánico. La idea era crear un espacio inspirado en los mercados tradicionales de flores, donde los visitantes pudieran recorrer diferentes variedades, elegir sus favoritas y construir arreglos propios. La diferencia estaba en que las flores no eran naturales, sino piezas confeccionadas en materiales textiles.
La propuesta buscaba reunir a las personas alrededor de una experiencia universal: la alegría de comprar, regalar y recibir flores. Con Flower Shop, Hendry amplió ese concepto y lo convirtió en un formato itinerante, capaz de instalarse temporalmente en distintas ciudades del mundo.
La artista ha explicado que cada destino tiene una atmósfera particular y que su intención es que cada tienda presente nuevas variedades florales, sorpresas y una historia propia.
Así, el proyecto conserva una identidad reconocible, pero incorpora elementos que cambian de acuerdo con el lugar que lo recibe.
Flores de peluche: así funciona la experiencia de Flower Shop
La dinámica recupera algunos de los códigos de una florería convencional. Los visitantes recorren el espacio, descubren las variedades disponibles y seleccionan individualmente las piezas que integrarán su ramo.
Las flores están confeccionadas en peluche y presentan diferentes formas, colores y referencias botánicas. Cada una funciona como un objeto independiente que puede coleccionarse, regalarse o utilizarse para crear un arreglo personalizado.
Uno de los detalles más interesantes es que el inventario cambia durante los días de apertura. Esto permite descubrir nuevas variedades y combinaciones, además de encontrar ediciones especiales. La experiencia no está planteada como una exposición en la que el público solamente observa las obras. La posibilidad de elegir y adquirir las piezas convierte al visitante en parte activa del proyecto.
En ese sentido, Flower Shop se mueve entre los límites de una instalación artística, una tienda temporal y una experiencia de diseño.
¿Qué hace especial a la edición de Flower Shop en CDMX?
La llegada a Ciudad de México forma parte de una gira internacional que durante noviembre y diciembre de 2026 contempla distintas ciudades de América, Europa y Australia. La capital mexicana se incorpora a este recorrido con una selección especial de flores que busca dialogar con la personalidad del destino.
No es un detalle menor: uno de los principios del proyecto es que cada ciudad tenga una experiencia particular, con variedades florales y sorpresas que distingan cada parada.
La elección de Ciudad de México también resulta sugerente por su propia relación cultural con las flores. Desde los mercados tradicionales y las chinampas de Xochimilco hasta las ofrendas de Día de Muertos, la botánica forma parte de una larga tradición estética y simbólica de la capital.
¿Cuánto cuesta y dónde visitar Flower Shop en CDMX?
La primera edición de Flower Shop en Ciudad de México estará disponible durante diez días en la colonia Roma Norte. Los visitantes podrán recorrer el espacio y elegir las flores que quieran llevarse a casa.
Estos son los detalles para organizar la visita:
Flower Shop by CJ Hendry
- Fechas: del 20 al 30 de noviembre de 2026.
- Ubicación: Mérida 87, colonia Roma Norte, Ciudad de México.
- Espacio: Colima112.
- Horario: todos los días, de 10:00 a 18:00 horas.
- Precio: $150 pesos por flor.
- Promoción: por la compra de nueve flores, la décima es gratis.
La experiencia permite construir un ramo a partir de las piezas disponibles. Además, el inventario cambia durante los días de apertura, por lo que la selección puede variar de una visita a otra.