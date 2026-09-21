El museo de George Lucas quiere cambiar la historia del arte: por qué Star Wars comparte espacio con Frida Kahlo

El proyecto que George Lucas tardó casi dos décadas en construir

El museo es la culminación de un sueño personal que comenzó hace más de 17 años. Concebido junto con la empresaria Mellody Hobson, el proyecto enfrentó cambios de sede, obstáculos administrativos y múltiples retrasos antes de encontrar su hogar definitivo en Exposition Park, uno de los corredores culturales más importantes de Los Ángeles.

Más que una institución dedicada a Star Wars, el recinto funciona como una declaración de principios sobre la importancia de la narrativa visual en la cultura contemporánea.



Vista aérea del nuevo Lucas Museum of Narrative Art, fundado por el cineasta George Lucas y su esposa Mellody Hobson, y diseñado por el arquitecto Ma Yansong, (Mario Tama/Getty Images)

¿Qué es el arte narrativo?

El concepto puede parecer amplio, pero para Lucas constituye una categoría que atraviesa siglos de creación artística. Las pinturas religiosas del Renacimiento, los murales mexicanos, las ilustraciones editoriales, los cómics, la fotografía documental y el cine tienen algo en común: cuentan historias.

Bajo esa lógica, una página ilustrada de un cómic puede dialogar con una obra de Diego Rivera porque ambas buscan construir significado a través de imágenes.

La propuesta desafía una jerarquía histórica que durante mucho tiempo colocó a ciertas disciplinas artísticas por encima de otras.

Unos visitantes recorren obras creadas por Banksy en el nuevo Lucas Museum of Narrative Art.

(Mario Tama/Getty Images)

Star Wars, Frida Kahlo y Norman Rockwell bajo el mismo techo

La colección permanente es quizá la mejor representación de esa filosofía.

Entre las miles de piezas se encuentran obras de artistas históricos, ilustradores, fotógrafos, caricaturistas y creadores vinculados a la cultura popular.

En lugar de separar ambos mundos, el museo los presenta como parte de una misma conversación sobre la forma en que las sociedades construyen relatos, imaginarios y símbolos.

La presencia de material relacionado con Star Wars no funciona como un homenaje nostálgico a la saga, sino como una demostración de que el cine también forma parte de la historia cultural de nuestro tiempo.

