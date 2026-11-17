La obra de Frida Kahlo que México logró frenar en Christie’s

El cuadro Congreso de los pueblos por la paz, pintado por Frida Kahlo en octubre de 1952, fue retirado del catálogo de Christie’s horas antes de su subasta en Nueva York. La pieza tenía un precio estimado de entre 2 y 3.5 millones de dólares y su venta había despertado cuestionamientos por su posible vínculo con el acervo de la Casa Azul.

El colectivo Defendamos la Colección Gelman pidió detener la operación al sostener que la pintura aparecía en el inventario realizado por Diego Rivera al constituir, en 1957, el fideicomiso destinado a preservar el legado de la artista. El grupo cuestionó cómo y bajo qué autorización habría salido la obra del museo.

Ante los reclamos, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) solicitó a Christie’s documentación que acreditara la procedencia y propiedad de la pintura. La casa de subastas confirmó su retiro temporal para investigar más a fondo el caso. La venta quedó en pausa, pero la controversia continúa.

Autoretrato de Frida Kahlo subastado en Londres por Sotheby's. (Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby's)





Frida Kahlo y el mercado del arte: una obra que puede valer millones

La controversia también revela el peso que Frida Kahlo tiene en el mercado internacional del arte. Sus pinturas se encuentran entre las más cotizadas de América Latina y cada aparición de una pieza en una subasta atrae la atención de coleccionistas, museos y especialistas.

En ese escenario, la procedencia de una obra es mucho más que un requisito comercial: permite reconstruir su historia, determinar su propiedad y conocer si existen restricciones legales para su venta o traslado. Cuando esa información genera dudas, la operación puede convertirse en un conflicto que trasciende el mercado privado.

El caso de Congreso de los pueblos por la paz no terminó con su retirada del catálogo de Christie’s. Mientras no se esclarezca su recorrido y se presenten los documentos que respalden las distintas versiones, la pintura seguirá siendo el centro de una discusión que involucra el legado de Frida Kahlo, la protección del patrimonio mexicano y la transparencia en el mercado internacional del arte.