Una pintura de Frida Kahlo estuvo a punto de venderse por hasta 3.5 millones de dólares en Christie’s, en Nueva York, hasta que una petición de las autoridades mexicanas frenó la subasta. Se trata de Congreso de los pueblos por la paz, una obra de 1952 cuya procedencia está bajo cuestionamiento.
El episodio reavivó una controversia que va más allá de esta pieza: las denuncias sobre pinturas, dibujos y documentos que presuntamente habrían desaparecido del patrimonio de la Casa Azul. Las acusaciones, impulsadas por una investigación de la exdirectora de los museos Frida Kahlo y Diego Rivera, han llegado a medios internacionales y mantienen abiertas preguntas sobre el destino de algunas obras de la artista.
Publicidad
La obra de Frida Kahlo que México logró frenar en Christie’s
El cuadro Congreso de los pueblos por la paz, pintado por Frida Kahlo en octubre de 1952, fue retirado del catálogo de Christie’s horas antes de su subasta en Nueva York. La pieza tenía un precio estimado de entre 2 y 3.5 millones de dólares y su venta había despertado cuestionamientos por su posible vínculo con el acervo de la Casa Azul.
El colectivo Defendamos la Colección Gelman pidió detener la operación al sostener que la pintura aparecía en el inventario realizado por Diego Rivera al constituir, en 1957, el fideicomiso destinado a preservar el legado de la artista. El grupo cuestionó cómo y bajo qué autorización habría salido la obra del museo.
Ante los reclamos, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) solicitó a Christie’s documentación que acreditara la procedencia y propiedad de la pintura. La casa de subastas confirmó su retiro temporal para investigar más a fondo el caso. La venta quedó en pausa, pero la controversia continúa.
Frida Kahlo y el mercado del arte: una obra que puede valer millones
La controversia también revela el peso que Frida Kahlo tiene en el mercado internacional del arte. Sus pinturas se encuentran entre las más cotizadas de América Latina y cada aparición de una pieza en una subasta atrae la atención de coleccionistas, museos y especialistas.
En ese escenario, la procedencia de una obra es mucho más que un requisito comercial: permite reconstruir su historia, determinar su propiedad y conocer si existen restricciones legales para su venta o traslado. Cuando esa información genera dudas, la operación puede convertirse en un conflicto que trasciende el mercado privado.
El caso de Congreso de los pueblos por la paz no terminó con su retirada del catálogo de Christie’s. Mientras no se esclarezca su recorrido y se presenten los documentos que respalden las distintas versiones, la pintura seguirá siendo el centro de una discusión que involucra el legado de Frida Kahlo, la protección del patrimonio mexicano y la transparencia en el mercado internacional del arte.
Publicidad
¿Por qué se cuestiona la procedencia de
Congreso de los pueblos por la paz
?
El centro de la disputa está en su recorrido fuera de México. Según las informaciones recientes, el INBAL sostuvo inicialmente que la obra había salido del país antes de la declaratoria de 1984 que reconoce la producción artística de Frida Kahlo como monumento artístico. Sin embargo, la cronología de exposiciones recogida por Christie’s incluye su regreso a México en 1953, cuando habría formado parte de la primera exposición individual de la artista en la Galería de Arte Contemporáneo de Lola Álvarez Bravo.
El colectivo Defendamos la Colección Gelman cuestiona que esa información sea suficiente para explicar la salida de la pintura del acervo de la Casa Azul. La asociación sostiene que la pieza aparece en el inventario de Diego Rivera de 1957 y exige que las autoridades presenten los documentos que permitan esclarecer su trayectoria.
La discrepancia es fundamental: el debate no se limita a cuándo salió la obra del país, sino a si formó parte del legado que Rivera dejó para su resguardo y cuál fue su recorrido posterior. Hasta ahora, la información pública no permite resolver de manera definitiva esas preguntas.
Las obras de Frida Kahlo presuntamente desaparecidas de la Casa Azul
La polémica de Christie’s vuelve a poner sobre la mesa las denuncias que Hilda Trujillo, exdirectora de los museos Frida Kahlo Casa Azul y Diego Rivera-Anahuacalli, hizo públicas en 2025, después de una investigación de cinco años sobre el patrimonio de ambos artistas.
Trujillo señaló inconsistencias entre inventarios históricos y registros posteriores del acervo. Según su investigación, habría diferencias que apuntan a la ausencia de dos pinturas al óleo, ocho dibujos y al menos seis páginas del diario ilustrado de Frida Kahlo.
Sus señalamientos también apuntan a obras cuyo paradero habría cambiado a lo largo del tiempo y que posteriormente aparecieron en galerías, exposiciones o circuitos comerciales. Las acusaciones han sido rechazadas por el fideicomiso responsable de los museos, que las calificó como infundadas y sin evidencia verificable.