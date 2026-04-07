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Cultura

¿Qué está pasando con la Colección Gelman? Arte, poder y polémica tras su regreso a México

La histórica Colección Gelman regresa al MAM, pero su futura salida a Europa desata críticas, dudas legales y un debate sobre el patrimonio cultural mexicano.
mar 07 abril 2026 11:33 AM
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Vista de la exposición Relatos Modernos. (Cortesía. )

El regreso de la Colección Gelman a México parecía una celebración cultural largamente esperada. Tras casi dos décadas sin exhibirse en el país, 68 obras clave del arte moderno mexicano volvieron a presentarse en el Museo de Arte Moderno, en Ciudad de México. Sin embargo, lo que comenzó como un reencuentro histórico pronto se transformó en una de las polémicas culturales más intensas de los últimos años.

Reunida desde la década de 1940 por los coleccionistas Jacques y Natasha Gelman, esta colección es considerada una de las más importantes del arte mexicano del siglo XX. Incluye obras de figuras fundamentales como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y María Izquierdo. Muchas de estas piezas no solo tienen valor artístico, sino también estatus legal como Monumento Artístico, lo que las convierte en parte del patrimonio cultural protegido de México.

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La controversia estalló cuando se confirmó que, tras su exhibición en el Museo de Arte Moderno, la colección viajará a Europa como parte de un acuerdo de gestión internacional con la Fundación Banco Santander. Aunque las autoridades culturales han insistido en que se trata de un préstamo temporal, con retorno previsto a México en 2028, la noticia encendió alarmas en la comunidad artística.

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Retrato de Natasha Gelman por Diego Rivera. (Cortesía. )

Más de 200 especialistas, artistas e investigadores han cuestionado públicamente la falta de transparencia en torno al acuerdo. Entre sus principales preocupaciones destacan la claridad sobre quién controla realmente la colección, los términos exactos de su salida del país y la interpretación de la legislación que protege obras declaradas Monumento Artístico. Para muchos, el problema no es solo el traslado, sino la opacidad en el proceso.

El debate se intensificó ante la posibilidad de que la estancia de las obras fuera de México se prolongue más allá de lo anunciado. Algunos reportes sugieren que los acuerdos podrían permitir extensiones, lo que ha llevado a críticos a plantear una pregunta incómoda: ¿se trata realmente de un préstamo temporal o de una salida prolongada del patrimonio cultural mexicano?

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Desde el gobierno federal, la postura ha sido clara. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido el acuerdo, asegurando que la colección no ha sido vendida y que su salida cumple con la ley vigente. Además, ha subrayado que estas obras regresarán al país y que su exhibición internacional forma parte de una estrategia de difusión cultural.

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Obra de Frida Kahlo que forma parte de la exposición Relatos modernos. (Cortesía. )

En este contexto, la exposición Relatos modernos adquiere un nuevo significado. Más que una simple muestra, se ha convertido en un punto de inflexión en la discusión sobre el papel de las colecciones privadas, la gestión del patrimonio y la relación entre cultura e intereses globales. Para algunos visitantes, incluso, esta podría ser una oportunidad única —y quizás irrepetible en el corto plazo— de ver reunidas estas obras en México.

Al final, la polémica alrededor de la Colección Gelman revela una tensión de fondo: cómo equilibrar la proyección internacional del arte mexicano con la responsabilidad de preservar su acceso y permanencia en el país. Mientras las salas del museo reciben a miles de visitantes, la discusión sigue abierta, recordando que el arte no solo se contempla, también se disputa.

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Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

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