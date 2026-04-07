¿Qué está pasando con la Colección Gelman? Arte, poder y polémica tras su regreso a México

La controversia estalló cuando se confirmó que, tras su exhibición en el Museo de Arte Moderno, la colección viajará a Europa como parte de un acuerdo de gestión internacional con la Fundación Banco Santander. Aunque las autoridades culturales han insistido en que se trata de un préstamo temporal, con retorno previsto a México en 2028, la noticia encendió alarmas en la comunidad artística.

Retrato de Natasha Gelman por Diego Rivera. (Cortesía. )

Más de 200 especialistas, artistas e investigadores han cuestionado públicamente la falta de transparencia en torno al acuerdo. Entre sus principales preocupaciones destacan la claridad sobre quién controla realmente la colección, los términos exactos de su salida del país y la interpretación de la legislación que protege obras declaradas Monumento Artístico. Para muchos, el problema no es solo el traslado, sino la opacidad en el proceso.

El debate se intensificó ante la posibilidad de que la estancia de las obras fuera de México se prolongue más allá de lo anunciado. Algunos reportes sugieren que los acuerdos podrían permitir extensiones, lo que ha llevado a críticos a plantear una pregunta incómoda: ¿se trata realmente de un préstamo temporal o de una salida prolongada del patrimonio cultural mexicano?

