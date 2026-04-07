¿Qué está pasando con la Colección Gelman? Arte, poder y polémica tras su regreso a México

El regreso de la Colección Gelman a México parecía una celebración cultural largamente esperada. Tras casi dos décadas sin exhibirse en el país, 68 obras clave del arte moderno mexicano volvieron a presentarse en el Museo de Arte Moderno, en Ciudad de México. Sin embargo, lo que comenzó como un reencuentro histórico pronto se transformó en una de las polémicas culturales más intensas de los últimos años.
Reunida desde la década de 1940 por los coleccionistas Jacques y Natasha Gelman, esta colección es considerada una de las más importantes del arte mexicano del siglo XX. Incluye obras de figuras fundamentales como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y María Izquierdo. Muchas de estas piezas no solo tienen valor artístico, sino también estatus legal como Monumento Artístico, lo que las convierte en parte del patrimonio cultural protegido de México.