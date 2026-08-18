Sam Smith continúa disfrutando de su visita a México entre conciertos, recorridos culturales y experiencias gastronómicas. Antes de continuar con su serie de presentaciones en el Auditorio Nacional, el cantante británico hizo una parada en uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México: la Casa Azul de Frida Kahlo.
Sam Smith regresa a la Casa Azul de Frida Kahlo y cuenta por qué es una tradición cuando visita México
Sam Smith visita la Casa Azul de Frida Kahlo
Este martes, el intérprete compartió en Instagram varias fotografías de su recorrido por el Museo Frida Kahlo, ubicado en Coyoacán. El inmueble, donde nació la pintora en 1907, actualmente es uno de los espacios más importantes para conocer parte de su vida y trayectoria.
Para Sam Smith , regresar al recinto ya forma parte de sus visitas a México. El cantante contó que no es la primera vez que recorre la casa y explicó lo especial que resulta para él volver.
“Hago una peregrinación artística personal aquí cada vez que vengo a México y se me llena el alma cada vez”, escribió junto a un emoji de corazón azul.
De acuerdo con lo que compartió, esta sería aproximadamente la cuarta vez en la que visita la Casa Azul. En las imágenes aparece frente a los característicos muros azules del inmueble y también junto a la placa que recuerda que Frida Kahlo y Diego Rivera vivieron ahí entre 1929 y 1954.
Smith recorrió distintos espacios del museo y también fotografió una de las imágenes de la artista que forman parte de su acervo. Para la visita eligió un atuendo relajado, con una camisa a cuadros sin mangas, jeans, botas cafés, gorra y gafas oscuras.
El recuerdo que Sam Smith se llevó de la Casa Azul
Durante su recorrido, Sam Smith también adquirió un recuerdo relacionado con Naturaleza muerta: viva la vida, una de las obras más conocidas de los últimos años de Frida Kahlo.
La pintura fue realizada en 1954 y muestra varias sandías de colores intensos. La obra está acompañada por la frase “Viva la vida”, que Kahlo escribió sobre una de las frutas pocos días antes de morir.
La visita a la Casa Azul forma parte de las distintas actividades que Sam Smith ha realizado durante su estancia en México. El artista llegó al país para ofrecer una serie de conciertos en el Auditorio Nacional y comenzó su residencia en el recinto la noche del lunes.
Pero la música no ha sido su única actividad. Antes de llegar a la Ciudad de México, Smith estuvo en Guadalajara, donde disfrutó de algunos platillos de la gastronomía mexicana e incluso fue captado comiendo tacos en un mercado. También visitó el Bosque Los Colomos, en la zona metropolitana de Guadalajara, donde estuvo acompañado por su prometido, el diseñador Christian Cowan.