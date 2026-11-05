Juan Rodrigo Llaguno, toda una vida mirando: “El retrato refleja una época, una manera de ser, de vestir, de ver”

Encontrar su lenguaje

Encontrar el retrato fue solo el principio. Construir dentro de él una mirada propia le tomaría varios años. Juan Rodrigo reconoce que sus primeros retratos se marcaban por influencias de fotógrafos. “En los 90 retrataba de una manera. A lo mejor con influencias de otros fotógrafos”.

Con los años, algo empezó a cambiar. Y encontró las palabras para definirlo: “Un lenguaje propio, ya más mío”. No necesitó abandonar el retrato para reinventarse. Su evolución ocurrió dentro de él. “La manera de hacer retratos que hacía hace 20 años no tiene nada que ver con la manera que lo hago ahorita”, explica.

Los retratos de los años noventa, dice Juan, eran “más gráficos”. Los de ahora son “más psicológicos”. Después de tantos años retratando, ha aprendido a leer a las personas: el rostro, el cuerpo, la postura, los gestos, la manera en que alguien ocupa el espacio frente a la cámara.

Gabriel Orozco (Cortesía / Juan Rodrigo Llaguno)

Hay además algo que sucede antes de tomar la cámara y que para él es fundamental: hablar con la persona que va a retratar. Si se trata de alguien conocido, investiga antes quién es, qué hace, qué escribe o qué pinta. Y cuando la persona no conoce su trabajo, se lo muestra.

Estamos tan acostumbrados a tomar y ver fotografías todo el tiempo que es fácil pensar: “otra foto más”. Por eso quiere dejar claro que lo que van a hacer es otra cosa. “Lo que voy a hacer contigo no es cualquier foto. Es un retrato”.

Quiere que la persona entienda que ese retrato es importante para él como fotógrafo, pero que también puede serlo para quien está frente a la cámara: registra un momento de su vida. Por eso le explica su manera de trabajar, le enseña su obra y busca que llegue al retrato con otra actitud.

Leonora Carrington (Cortesía / Juan Rodrigo Llaguno)

A veces la persona está sentada frente a él y todavía no encuentra el retrato. Entonces la observa. Gira el rostro, cambia ligeramente el cuerpo, baja un hombro. Busca hasta que ocurre. Dispara. “No necesito más. Ahí está el retrato”.

Y, sin embargo, la experiencia no significa que tenga una fórmula. “Cada sesión es una aventura”, dice. Puede utilizar la misma cámara y la misma luz, pero cambia lo esencial: la persona. “Cada persona es un universo propio”.

Su biblioteca de fotografía es una parte fundamental del proceso. La describe como una especie de “santuario” al que regresar a la esencia del retrato. Constantemente vuelve a los grandes fotógrafos que ha estudiado durante toda su vida. “Cada retratista tiene un lenguaje propio”. Le ha tomado más de 30 años construir el suyo.