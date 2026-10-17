Tres túneles, tres artistas y una inesperada conexión en Houston

Carlos Cruz-Diez: el color convertido en espacio

Tengo una debilidad especial por la obra de Carlos Cruz-Diez. Probablemente sea uno de mis artistas favoritos en el mundo.

Recién llegada a vivir a la Ciudad de México, en 2012, fui al MUAC a ver El color en el espacio y en el tiempo, una gran retrospectiva dedicada al artista venezolano. Recuerdo perfectamente el impacto que me produjo descubrir reunida toda aquella investigación sobre el color, el movimiento y la percepción.

Túnel de Carlos Cruz-Diez: el color convertido en espacio (Sofía Llaguno)

Cruz-Diez fue uno de los grandes representantes del arte cinético y dedicó buena parte de su vida a demostrar que el color no tiene por qué estar atrapado dentro de una pintura: puede cambiar, desplazarse y existir en el espacio dependiendo de la luz, del entorno y, sobre todo, de quien lo observa.

Años después, en Houston, volví a encontrarme con él.

Chromosaturation MFAH convierte el túnel que conecta los edificios Kinder y Law en una sucesión de espacios inundados de rojo, verde y azul. Al atravesarlos, los colores dejan de ser algo que simplemente miramos para convertirse en algo dentro de lo que estamos.

Túnel de Carlos Cruz-Diez: el color convertido en espacio (Sofía Llaguno)

Nuestros ojos necesitan adaptarse. Cambia el tono de nuestra piel, de nuestra ropa, del espacio. El color prácticamente adquiere una presencia física.

La obra fue concebida por Cruz-Diez en 2017 y es considerada por el propio MFAH como una de las últimas de su carrera. El artista murió en 2019, antes de verla instalada, y fueron su fundación y su estudio quienes la realizaron siguiendo los planes que había dejado.

Hay, además, una coincidencia que descubrí después y que me encantó: aquella exposición que tanto me impresionó en el MUAC en 2012 había sido organizada originalmente nada menos que por el Museum of Fine Arts de Houston.

Túnel de Carlos Cruz-Diez: el color convertido en espacio (Sofía Llaguno)

Sin saberlo, mi historia con Cruz-Diez y Houston había comenzado mucho antes de llegar aquí.