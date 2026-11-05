Noviembre es una buena oportunidad para cambiar la rutina y recorrer algunas de las exposiciones más interesantes de la escena artística mexicana. Desde la Ciudad de México hasta Puebla, Zapopan y Monterrey, distintos museos presentan propuestas que atraviesan la historia del arte, el diseño, la fotografía y las expresiones contemporáneas. Para quienes buscan nuevas experiencias culturales, seleccionamos diez exposiciones que puedes visitar durante noviembre de 2026 en recintos como el Museo Jumex, el MUAC, el Franz Mayer y el Museo Amparo, entre otros. Una guía para descubrir artistas, revisar nuestra memoria visual y acercarnos a otras maneras de entender el arte.
¿Qué ver en noviembre? 10 exposiciones imperdibles en los museos de México
Noviembre es una buena oportunidad para cambiar la rutina y recorrer algunas de las exposiciones más interesantes de la escena artística mexicana. Desde la Ciudad de México hasta Puebla, Zapopan y Monterrey, distintos museos presentan propuestas que atraviesan la historia del arte, el diseño, la fotografía y las expresiones contemporáneas. Para quienes buscan nuevas experiencias culturales, seleccionamos diez exposiciones que puedes visitar durante noviembre de 2026 en recintos como el Museo Jumex, el MUAC, el Franz Mayer y el Museo Amparo, entre otros. Una guía para descubrir artistas, revisar nuestra memoria visual y acercarnos a otras maneras de entender el arte.
1. Museo Kaluz: El arte nuevo. Simbolismo y Art Nouveau en México
El Museo Kaluz propone un viaje hacia finales del siglo XIX y principios del XX para explorar cómo el simbolismo y el Art Nouveau transformaron la sensibilidad artística y encontraron una expresión propia en México.
La exposición reúne pintura, dibujo, ilustración, publicaciones, objetos decorativos y referencias arquitectónicas procedentes de más de 40 colecciones públicas y privadas. Entre los artistas presentes destacan Julio Ruelas, Roberto Montenegro, Saturnino Herrán, Ángel Zárraga y Alfredo Ramos Martínez, quienes dialogan con figuras internacionales como Aubrey Beardsley y Edward Burne-Jones.
Una oportunidad para entender cómo las corrientes artísticas internacionales se incorporaron al imaginario visual mexicano.
Cuándo: del 30 de octubre de 2026 al 8 de marzo de 2027.
Dónde: Ciudad de México.
Además, el museo presenta Alphonse Mucha. La magia de la línea, otra exposición que complementa este recorrido por el modernismo.
2. Museo Franz Mayer: MDF Mexico Design Fair 2026
El diseño contemporáneo mexicano encuentra un espacio de exhibición en el Museo Franz Mayer con una nueva edición de MDF Mexico Design Fair. Por segundo año consecutivo, el recinto recibe el trabajo de quien obtiene el reconocimiento MDF Diseñador del Año, una distinción que busca visibilizar a creadores cuyas propuestas cuestionan las convenciones de la industria y contribuyen a ampliar los horizontes del diseño nacional.
La exposición representa una oportunidad para acercarse a nuevas propuestas creativas y conocer cómo el diseño mexicano dialoga con las tendencias internacionales.
Cuándo: inauguración el 5 de noviembre de 2026.
Dónde: Ciudad de México.
3. MUAC: Desde el umbral
El Museo Universitario Arte Contemporáneo propone una reflexión sobre las fronteras entre naturaleza y humanidad a través de Desde el umbral.
La exposición reúne el trabajo de artistas individuales, colectivos, investigadores y activistas de distintas disciplinas que cuestionan la separación entre lo humano y el entorno natural, poniendo sobre la mesa sus implicaciones políticas, sociales y culturales.
Una propuesta especialmente pertinente en un momento en el que las discusiones sobre ecología, territorio y sostenibilidad ocupan un lugar central en la conversación contemporánea.
Cuándo: del 13 de junio al 29 de noviembre de 2026. Es importante visitarla durante noviembre, pues se encuentra en sus últimos días de exhibición.
Dónde: Ciudad de México.
4. Museo Universitario del Chopo: Yeguas del Apocalipsis. Desbocadas. Retrospectiva
El Museo del Chopo recibe una de las retrospectivas más interesantes de su programación: Desbocadas, dedicada a Yeguas del Apocalipsis, el colectivo artístico integrado por Pedro Lemebel y Francisco Casas. Su trabajo, desarrollado desde finales de los años ochenta en Chile, utilizó el performance, la fotografía y la intervención pública para cuestionar las estructuras de poder, la discriminación y los discursos dominantes alrededor del cuerpo y la identidad.
La retrospectiva permite acercarse a una práctica artística que convirtió el cuerpo en una herramienta de resistencia política y cultural, y que mantiene una vigencia notable en las discusiones contemporáneas.
Cuándo: del 3 de octubre de 2026 al 4 de abril de 2027.
Dónde: Ciudad de México.
5. Museo Amparo: El hogar que habito. Obras de la Colección FEMSA
El Museo Amparo, en Puebla, presenta una exposición que invita a reflexionar sobre uno de los espacios más íntimos y significativos de nuestra existencia: el hogar. El hogar que habito. Obras de la Colección FEMSA propone una aproximación artística a las distintas maneras de entender ese espacio, no solamente como un lugar físico, sino también como un territorio emocional, simbólico y cultural.
A través de las obras reunidas, la muestra plantea preguntas sobre pertenencia, memoria, identidad y las relaciones que construimos con los lugares que consideramos propios.
Una visita para mirar desde otra perspectiva aquello que entendemos como hogar.
Cuándo: del 26 de septiembre de 2026 al 25 de enero de 2027.
Dónde: Puebla.
6. MAZ de Zapopan: Fabien Cappello. Listones
El diseño también puede transformar la manera en que habitamos los espacios. Esa es una de las ideas detrás de Listones, la intervención del diseñador Fabien Cappello en EstaciónMAZ. El proyecto recupera los motivos gráficos presentes en las carrocerías del transporte público de ciudades de México y Venezuela para explorar cómo las imágenes construyen identidad y forman parte del paisaje urbano.
A partir de referencias a la arquitectura moderna latinoamericana y a la integración de las artes, Cappello convierte el vestíbulo del recinto en un espacio de experimentación visual.
Una propuesta que demuestra que el diseño no solamente está en los objetos: también forma parte de nuestra vida cotidiana.
Cuándo: instalación disponible durante noviembre.
Dónde: Zapopan, Jalisco.
7. MARCO Monterrey: Cuerpo, performance y acción. Obras de la Colección Hirmas
El cuerpo como territorio político, herramienta de expresión y vehículo de resistencia es el punto de partida de esta exposición que llega al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Cuerpo, performance y acción reúne obras de la Colección Hirmas para recorrer seis décadas de prácticas artísticas que cuestionan las estructuras de poder y las convenciones sociales y estéticas.
La selección incluye nombres fundamentales del performance internacional como Marina Abramović, Ana Mendieta, Yves Klein, Teresa Margolles y Santiago Sierra. Una exposición que permite comprender cómo el cuerpo dejó de ser únicamente un objeto de representación para convertirse en protagonista de la creación artística.
Cuándo: del 7 de noviembre de 2026 al 2 de mayo de 2027.
Dónde: Monterrey, Nuevo León.
8. Museo Jumex: Richard Prince. Cuéntamelo todo
El Museo Jumex presenta una de las exposiciones internacionales más relevantes de su temporada: una retrospectiva dedicada al artista estadounidense Richard Prince. Cuéntamelo todo reúne más de 140 obras que recorren distintas etapas de su trayectoria desde la década de los setenta, incluyendo algunas de sus series más reconocidas: Cowboys, Girlfriends, Jokes y Cartoons.
Conocido por apropiarse de imágenes provenientes de la publicidad, la cultura popular y los medios de comunicación, Prince ha construido una obra que cuestiona los conceptos de autoría, originalidad y propiedad intelectual. Una exposición imprescindible para entender las discusiones alrededor de la imagen y su circulación en la cultura contemporánea.
Cuándo: del 26 de septiembre de 2026 al 7 de febrero de 2027.
Dónde: Ciudad de México.
9. Museo de Arte Moderno: La colección. Redes y trayectorias del arte mexicano, 1910-1950
El Museo de Arte Moderno propone una nueva lectura de su acervo con esta exposición que revisa la construcción de los discursos alrededor del arte mexicano durante la primera mitad del siglo XX. A través de distintas intersecciones curatoriales, la muestra explora las relaciones entre arte, política, historia e instituciones culturales durante el México posrevolucionario.
El recorrido reúne obras de figuras fundamentales como Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Remedios Varo, Rufino Tamayo y Olga Costa.
Una oportunidad para revisar las narrativas que dieron forma a la historia del arte moderno en nuestro país.
Cuándo: disponible durante noviembre de 2026.
Dónde: Ciudad de México.
10.
MUNAL: Ángel Zárraga. Los ideales del arte
El Museo Nacional de Arte (MUNAL) dedica una exposición a Ángel Zárraga (1886-1946), uno de los artistas mexicanos más interesantes y, durante mucho tiempo, menos reconocidos de la primera mitad del siglo XX. Bajo el título Ángel Zárraga. Los ideales del arte, la muestra reúne alrededor de 80 piezas procedentes de colecciones públicas y privadas para recorrer las distintas etapas creativas del pintor duranguense.
La exposición propone una relectura de su trayectoria, marcada por el diálogo entre la tradición clásica europea y las vanguardias artísticas del siglo XX. A través de cinco núcleos temáticos, el recorrido aborda su experimentación cubista, sus convicciones religiosas y espirituales, su interés por la representación del cuerpo y su trabajo mural en distintos países.
La curaduría, a cargo de David Caliz Manjarrez, también establece un diálogo entre Zárraga y artistas como Diego Rivera, Saturnino Herrán y Julio Ruelas, lo que permite dimensionar mejor su lugar dentro de la historia del arte mexicano.
Cuándo: del 25 de septiembre de 2026 al 28 de marzo de 2027.
Dónde: Ciudad de México.