¿Qué ver en noviembre? 10 exposiciones imperdibles en los museos de México

1. Museo Kaluz: El arte nuevo. Simbolismo y Art Nouveau en México

El Museo Kaluz propone un viaje hacia finales del siglo XIX y principios del XX para explorar cómo el simbolismo y el Art Nouveau transformaron la sensibilidad artística y encontraron una expresión propia en México.

La exposición reúne pintura, dibujo, ilustración, publicaciones, objetos decorativos y referencias arquitectónicas procedentes de más de 40 colecciones públicas y privadas. Entre los artistas presentes destacan Julio Ruelas, Roberto Montenegro, Saturnino Herrán, Ángel Zárraga y Alfredo Ramos Martínez, quienes dialogan con figuras internacionales como Aubrey Beardsley y Edward Burne-Jones.

Una oportunidad para entender cómo las corrientes artísticas internacionales se incorporaron al imaginario visual mexicano.

Cuándo: del 30 de octubre de 2026 al 8 de marzo de 2027.

Dónde: Ciudad de México.

Además, el museo presenta Alphonse Mucha. La magia de la línea, otra exposición que complementa este recorrido por el modernismo.

Pintura Sin título (Desnudo de espaldas con caracol) del artista Ángel Zarraga. (Cortesía Museo Kaluz.)





2. Museo Franz Mayer: MDF Mexico Design Fair 2026

El diseño contemporáneo mexicano encuentra un espacio de exhibición en el Museo Franz Mayer con una nueva edición de MDF Mexico Design Fair. Por segundo año consecutivo, el recinto recibe el trabajo de quien obtiene el reconocimiento MDF Diseñador del Año, una distinción que busca visibilizar a creadores cuyas propuestas cuestionan las convenciones de la industria y contribuyen a ampliar los horizontes del diseño nacional.

La exposición representa una oportunidad para acercarse a nuevas propuestas creativas y conocer cómo el diseño mexicano dialoga con las tendencias internacionales.

Cuándo: inauguración el 5 de noviembre de 2026.

Dónde: Ciudad de México.

Por segundo año consecutivo, las salas del Franz recibirán las obras de la persona ganadora del premio MDF Diseñador del Año. (Cortesía. )





3. MUAC: Desde el umbral

El Museo Universitario Arte Contemporáneo propone una reflexión sobre las fronteras entre naturaleza y humanidad a través de Desde el umbral.

La exposición reúne el trabajo de artistas individuales, colectivos, investigadores y activistas de distintas disciplinas que cuestionan la separación entre lo humano y el entorno natural, poniendo sobre la mesa sus implicaciones políticas, sociales y culturales.

Una propuesta especialmente pertinente en un momento en el que las discusiones sobre ecología, territorio y sostenibilidad ocupan un lugar central en la conversación contemporánea.

Cuándo: del 13 de junio al 29 de noviembre de 2026. Es importante visitarla durante noviembre, pues se encuentra en sus últimos días de exhibición.

Dónde: Ciudad de México.

Una de la piezas de la exposición Desde el umbral que se presenta en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. (Cortesía. )





4. Museo Universitario del Chopo: Yeguas del Apocalipsis. Desbocadas. Retrospectiva

El Museo del Chopo recibe una de las retrospectivas más interesantes de su programación: Desbocadas, dedicada a Yeguas del Apocalipsis, el colectivo artístico integrado por Pedro Lemebel y Francisco Casas. Su trabajo, desarrollado desde finales de los años ochenta en Chile, utilizó el performance, la fotografía y la intervención pública para cuestionar las estructuras de poder, la discriminación y los discursos dominantes alrededor del cuerpo y la identidad.

La retrospectiva permite acercarse a una práctica artística que convirtió el cuerpo en una herramienta de resistencia política y cultural, y que mantiene una vigencia notable en las discusiones contemporáneas.

Cuándo: del 3 de octubre de 2026 al 4 de abril de 2027.

Dónde: Ciudad de México.

Yeguas del Apocalipsis, el colectivo artístico integrado por Pedro Lemebel y Francisco Casas. (Cortesía. )





5. Museo Amparo: El hogar que habito. Obras de la Colección FEMSA

El Museo Amparo, en Puebla, presenta una exposición que invita a reflexionar sobre uno de los espacios más íntimos y significativos de nuestra existencia: el hogar. El hogar que habito. Obras de la Colección FEMSA propone una aproximación artística a las distintas maneras de entender ese espacio, no solamente como un lugar físico, sino también como un territorio emocional, simbólico y cultural.

A través de las obras reunidas, la muestra plantea preguntas sobre pertenencia, memoria, identidad y las relaciones que construimos con los lugares que consideramos propios.

Una visita para mirar desde otra perspectiva aquello que entendemos como hogar.

Cuándo: del 26 de septiembre de 2026 al 25 de enero de 2027.

Dónde: Puebla.

Vista general de la exposición "El hogar que habito" de la colección FEMSA en el Museo Amparo de Puebla. (Cortesía. )



