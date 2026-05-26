Juan Gabriel llega a El Chopo con una exposición sobre diversidad, memoria y disidencia

La muestra forma parte del 39 Festival Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS) y será inaugurada el próximo 28 de mayo de 2026 a las 18:00 horas. Más que una biografía ilustrada, el proyecto busca analizar cómo la figura de Juan Gabriel desafió códigos sociales profundamente conservadores desde el espectáculo popular, la televisión abierta y la música ranchera.

He venido a pedirte perdón, pieza de la exposición Un lugar de ambiente. Legado y disidencia. (Cortesía. )

Curada por Carlos Segoviano en colaboración con Abril Castro Prieto y el consejo del festival, la exposición reúne obra de artistas como Fabián Chairez, Bárbara Sánchez-Kane, Santiago Arau y Ana Segovia, entre otros nombres que han trabajado sobre identidad, cuerpo y representación. El recorrido mezcla fotografía, archivo, piezas visuales y reinterpretaciones contemporáneas de la iconografía juangabrielesca.

La apuesta del Chopo resulta especialmente poderosa porque evita convertir a Juan Gabriel en una pieza de museo congelada por la solemnidad. En cambio, lo coloca como un detonador cultural que sigue incomodando a ciertos sectores incluso en 2026. La exposición explora precisamente esa dualidad: un artista amado masivamente y, al mismo tiempo, constantemente vigilado por los discursos de la masculinidad tradicional.

