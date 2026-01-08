Diego Boneta conmovió a sus seguidores al recordar al ícono de la música mexicana Juan Gabriel en el que hubiera sido su 76 cumpleaños, el 7 de enero. Con un video inédito publicado en redes sociales, el actor compartió una íntima plática junto al "Divo de Juárez" que evidencia no solo su admiración profesional, sino también el profundo cariño personal que siempre le tuvo.
Diego Boneta rinde emotivo homenaje a Juan Gabriel en el que sería su cumpleaños con un video inédito
En su cuenta de Instagram, Diego Boneta publicó un video dedicado a Juan Gabriel con motivo de su 76 cumpleaños acompañado de un sentido mensaje: “Hoy todos te recordamos con mucho amor. Gracias por todas tus enseñanzas, tío Alberto”, usando el nombre de pila con el que Juan Gabriel era conocido por su círculo más cercano.
El material muestra a ambos artistas en un estudio, compartiendo risas y cantando, así como fragmentos de una conversación donde el legendario compositor anima a Boneta a seguir en su camino artístico con palabras que hoy resuenan con especial fuerza.
El video no solo revive momentos detrás de cámaras y el proceso creativo entre los dos, sino que también pone de manifiesto la admiración de Boneta por su mentor. En un pasaje del clip, Juan Gabriel le dice: “Espero que no se te olvide, si no, ya sabes que voy a estar aquí esperando”.
La relación entre Boneta y Juan Gabriel fue más que una simple colaboración musical. El propio actor ha contado en otras ocasiones que llamaba “tío” a Juan Gabriel y que su cercanía traspasó el ámbito profesional, convirtiéndose en una amistad que dejó huella en su vida y carrera.
Juan Gabriel: el adiós del Divo de Juárez que conmovió a México y al mundo
El 28 de agosto de 2016, México y el mundo entero lloraron la partida de Juan Gabriel, uno de los artistas más queridos y emblemáticos de la música latina. Conocido como el "Divo de Juárez", el cantautor falleció a los 66 años en Santa Mónica, California, debido a un infarto, dejando un legado musical que abarca más de 40 años y cientos de canciones que siguen resonando en varias generaciones.
La noticia de su muerte provocó una ola de mensajes de condolencia de fans, colegas y figuras públicas que expresaron su tristeza y reconocimiento por la influencia del artista en la música y la cultura popular.
Su despedida se llevó a cabo en Ciudad Juárez, su tierra natal, donde miles de personas se congregaron para rendir homenaje al ícono. Las calles se llenaron de flores, velas y letreros, mientras los fans entonaban sus canciones más recordadas.
El funeral y homenaje oficial reunieron a familiares, amigos y celebridades, incluyendo músicos y cantantes que interpretaron algunos de sus éxitos más icónicos, como “Querida” y “Amor eterno”.