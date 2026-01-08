Diego Boneta rinde emotivo homenaje a Juan Gabriel en el que sería su cumpleaños con un video inédito

En su cuenta de Instagram, Diego Boneta publicó un video dedicado a Juan Gabriel con motivo de su 76 cumpleaños acompañado de un sentido mensaje: “Hoy todos te recordamos con mucho amor. Gracias por todas tus enseñanzas, tío Alberto”, usando el nombre de pila con el que Juan Gabriel era conocido por su círculo más cercano.

El material muestra a ambos artistas en un estudio, compartiendo risas y cantando, así como fragmentos de una conversación donde el legendario compositor anima a Boneta a seguir en su camino artístico con palabras que hoy resuenan con especial fuerza.

El video no solo revive momentos detrás de cámaras y el proceso creativo entre los dos, sino que también pone de manifiesto la admiración de Boneta por su mentor. En un pasaje del clip, Juan Gabriel le dice: “Espero que no se te olvide, si no, ya sabes que voy a estar aquí esperando”.

La relación entre Boneta y Juan Gabriel fue más que una simple colaboración musical. El propio actor ha contado en otras ocasiones que llamaba “tío” a Juan Gabriel y que su cercanía traspasó el ámbito profesional, convirtiéndose en una amistad que dejó huella en su vida y carrera.