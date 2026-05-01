La casa de los espíritus: la historia detrás de la novela de Isabel Allende que hoy revive en serie

Publicada en 1982, La casa de los espíritus narra varias generaciones de una familia marcada por el amor, la violencia y lo sobrenatural. Personajes como Clara del Valle, con sus dones espirituales, y Esteban Trueba, patriarca autoritario, se convirtieron en figuras emblemáticas de la literatura contemporánea. La novela no solo retrata la intimidad de una familia, sino también las tensiones sociales y políticas de América Latina.

Isabel Allende, escritora chilena. (Cortesía / Lori Barra.)

El libro consolidó a Allende como una de las voces más importantes del llamado realismo mágico, en la línea de autores como Gabriel García Márquez, aunque con una mirada profundamente femenina y política. Desde entonces, ha vendido millones de copias en todo el mundo y ha sido traducido a decenas de idiomas.

Ahora, más de cuatro décadas después, la historia vuelve a cobrar fuerza con una ambiciosa adaptación en formato de serie. El proyecto reúne a un elenco internacional encabezado por Nicole Wallace, Alfonso Herrera, Dolores Fonzi y Fernanda Castillo, quienes darán vida a los complejos personajes de esta saga familiar.