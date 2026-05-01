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Cultura

La casa de los espíritus: la historia detrás de la novela de Isabel Allende que hoy revive en serie

La historia detrás de La casa de los espíritus de Isabel Allende: la carta que dio origen a la novela y cómo su legado revive en la nueva serie.
vie 01 mayo 2026 03:15 PM
La casa de los espíritus
La casa de los espíritus (Cortesía)

Cuando Isabel Allende comenzó a escribir La casa de los espíritus, no lo hizo pensando en una obra monumental de la literatura latinoamericana, sino en una despedida. Lo que inició como una carta íntima terminó convirtiéndose en una de las novelas más influyentes del siglo XX en español, y hoy encuentra una nueva vida con su esperada adaptación televisiva.

La historia se remonta a 1981, cuando Allende, exiliada en Venezuela tras el golpe militar en Chile, recibió la noticia de que su abuelo estaba muriendo. Incapaz de viajar para despedirse, decidió escribirle una carta. Ese gesto profundamente personal fue creciendo hasta transformarse en un relato que mezclaba memoria, política, realismo mágico y saga familiar. Así nació el universo de los Trueba.

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Publicada en 1982, La casa de los espíritus narra varias generaciones de una familia marcada por el amor, la violencia y lo sobrenatural. Personajes como Clara del Valle, con sus dones espirituales, y Esteban Trueba, patriarca autoritario, se convirtieron en figuras emblemáticas de la literatura contemporánea. La novela no solo retrata la intimidad de una familia, sino también las tensiones sociales y políticas de América Latina.

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Isabel Allende, escritora chilena. (Cortesía / Lori Barra.)

El libro consolidó a Allende como una de las voces más importantes del llamado realismo mágico, en la línea de autores como Gabriel García Márquez, aunque con una mirada profundamente femenina y política. Desde entonces, ha vendido millones de copias en todo el mundo y ha sido traducido a decenas de idiomas.

Ahora, más de cuatro décadas después, la historia vuelve a cobrar fuerza con una ambiciosa adaptación en formato de serie. El proyecto reúne a un elenco internacional encabezado por Nicole Wallace, Alfonso Herrera, Dolores Fonzi y Fernanda Castillo, quienes darán vida a los complejos personajes de esta saga familiar.

La casa de los espíritus
La casa de los espíritus (Cortesía)

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Detrás de cámaras, la serie cuenta con la producción de Amazon Studios y la participación creativa de la propia Isabel Allende, lo que promete una adaptación fiel al espíritu del libro. La dirección y el desarrollo han apostado por capturar tanto la dimensión íntima como el contexto histórico que define la obra.

Aline Kuppenheim (Nivea), Chiara Parravicini (Rosa), Francesca Turco (Kid Clara).png
Fotograma de la serie La Casa de los Espíritus. (Cortesía. )

El estreno de la serie no solo introduce la historia a nuevas generaciones, sino que también invita a revisitar el origen de todo: aquella carta escrita desde el exilio, cargada de nostalgia y amor. Porque antes de convertirse en fenómeno literario y ahora en serie, La casa de los espíritus fue, ante todo, un acto de memoria.

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Alfonso Herrera

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