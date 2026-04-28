Más de cuatro décadas después de que Isabel Allende publicara la novela que la convirtió en una voz imprescindible de la literatura latinoamericana, La casa de los espíritus vuelve a cobrar vida, ahora como una de las apuestas más ambiciosas de Prime Video.
La casa de los espíritus llega a Prime Video: reparto, estreno y por qué promete ser un fenómeno
¿Cuándo se estrena la serie La casa de los espíritus?
La adaptación televisiva de La casa de los espíritus llega a Amazon Prime Video el 29 de abril con el lanzamiento inicial de sus primeros tres episodios. A partir de esa fecha, la plataforma liberará un capítulo nuevo cada semana hasta completar los ocho episodios que conforman la primera temporada.
La plataforma estrena la primera adaptación televisiva en español del clásico de 1982, una deuda pendiente para muchos lectores que durante años soñaron ver esta historia contada desde su propio idioma y sensibilidad. Son ocho episodios, estrenados en tres partes, que expanden el universo familiar, político y sobrenatural que convirtió la novela en un fenómeno global.
Y no es menor la expectativa. A diferencia de la recordada versión cinematográfica de 1993, esta serie promete más espacio para desarrollar las complejidades de la familia Trueba y el peso histórico de una historia atravesada por amor, violencia, memoria y poder.
El elenco de 'La Casa de los espíritus'
Uno de los mayores atractivos de la producción es su elenco. Alfonso Herrera encabeza el reparto como Esteban Trueba, acompañado por Nicole Wallace y Dolores Fonzi en distintas etapas de Clara del Valle.
También participan Fernanda Castillo, Juan Pablo Raba, Maribel Verdú y Fernanda Urrejola, en un casting que marca la dimensión latinoamericana del proyecto.
Detrás de cámaras, el peso creativo también es notable: Isabel Allende figura como productora ejecutiva junto a Eva Longoria, mientras la dirección corre a cargo de Francisca Alegría y Andrés Wood.
La serie se narra desde la perspectiva de Alba, una decisión que, según sus creadores, refuerza la dimensión femenina y contemporánea del relato.
Por qué esta adaptación podría hacer justicia al libro
Adaptar La casa de los espíritus nunca ha sido tarea sencilla. No solo por el peso literario de la novela, sino por su mezcla de saga familiar, realismo mágico y memoria política.
La gran apuesta aquí parece ser justamente esa: no reducir la historia a una épica romántica, sino abrazar sus capas. La serie recorre medio siglo de conflictos sociales, tensiones de clase y heridas familiares en un país inspirado en Chile, sin desprenderse de la dimensión fantástica que define la obra.
Y quizá esa sea su mayor promesa: no solo adaptar un clásico, sino devolverle su complejidad.
Para quienes crecieron leyendo a Isabel Allende, hay una dosis inevitable de nostalgia. Para quienes llegan por primera vez a la historia, puede ser la puerta de entrada a uno de los grandes relatos latinoamericanos.